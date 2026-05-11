ไม่เว้นวัน!ทหารพรานยิงสกัดคาราวานยานรกลอบเข้าแม่อายอีก ยึดทั้งยาบ้ากว่าล้าน-ฝิ่นอีก 8 จ๊อย

เชียงใหม่ - ต้องยิงสกัดกันไม่เว้นวัน..ทหารพรานปะทะคาราวานขนยาเข้าชายแดนแม่อายกลางดึกอีกระลอก ก่อนพบคนร้ายทิ้งของหนี ยึดยาบ้าอีก 7 กระสอบเป้ รวม 1,080,000 เม็ด -ฝิ่น 8 จ๊อย รวมกว่า 10 กก. พร้อมปืนแก็ป-ปลอกกระสุน
วันนี้(11 พ.ค.69) พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พ.อ.เดชาธร สายหยุด รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพได้รับแจ้งจาก ชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังผาเมือง ว่ามีกลุ่มขบวนการฯ ลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากฝั่ง ชายแดนประเทศเมียนมาข้ามมา ยังฝั่งประเทศไทย
ซึ่ง พ.อ.กิติ นาใจ ผู้บังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 กองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพราน 3206 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมืองรวม 2 ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณช่องทางธรรมชาติ พื้นที่บ้านปางใน หมู่1 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
กระทั่งกลางดึกที่ผ่านมา พบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประมาณ 8 - 10 คน เดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศ จึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มขบวนการฯ ดังกล่าว ได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ จนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ 3 นาที
หลังจากเหตุการณ์สงบลง เนื่องจากเป็นยามวิกาล ทัศนวิสัยจำกัด ทำให้ไม่สามารถตรวจการณ์ได้ชัดเจน จึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่ปะทะไว้ เมื่อมีแสงสว่างจึงได้ตรวจสอบพื้นที่ปะทะ พบว่าฝ่ายตรงข้าม อาศัยห้วงทัศนวิสัยจำกัด และความชำนาญในภูมิประเทศหลบหนีไปได้
กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังเพิ่ม ร้อยทหารพราน3206 ร้อยทหารพราน 3207 ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมือง เป็น 3 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพื้นที่ปะทะ พบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง จำนวน 7 กระสอบ
กระสอบที่ 1 ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) สัญลักษณ์ Y-1 จำนวน 100,000 เม็ด และสัญลักษณ์ 999L จำนวน 70,000 เม็ด รวมประมาณ 170,000 เม็ด กระสอบที่ 2 ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) สัญลักษณ์ 999L จำนวน 170,000 เม็ด กระสอบที่ 3 ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) สัญลักษณ์ Y-1 จำนวน 100,000 เม็ด และสัญลักษณ์ 999L จำนวน 70,000 เม็ด รวมประมาณ 170,000 เม็ด กระสอบที่ 4 ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) สัญลักษณ์ 999L จำนวน 170,000 เม็ด
กระสอบที่ 5 ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) สัญลักษณ์ 1-2 จำนวน 130,000 เม็ด และยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ฝิ่น) จำนวน 3 ก้อน (จ๊อย) / ก้อนละ 1.35 กก. น้ำหนักรวมประมาณ 4.05 กก กระสอบที่ 6 ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) สัญลักษณ์ 1-2 จำนวน 140,000 เม็ด และยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ฝิ่น) จำนวน 3 ก้อน (จ๊อย) / ก้อนละ 1.35 กก. น้ำหนักรวมประมาณ 4.05 กก. กระสอบที่ 7 ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) สัญลักษณ์ 1-2 จำนวน 130,000 เม็ด และฝิ่น จำนวน 2 ก้อน (จ๊อย) / ก้อนละ 1.35 กก. น้ำหนักรวมประมาณ 2.7 กก.
รวมยาบ้าทั้งหมดประมาณ 1,080,000 เม็ด และ ฝิ่น จำนวน 8 ก้อน (จ๊อย) น้ำหนักรวมประมาณ 10.8 กก. และพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ (ปืนแก็ป) จำนวน 1 กระบอกปลอกกระสุน ของกลุ่มขบวนการ จำนวน 4 ปลอกจึงได้ส่งของกลางทั้งหมดให้พนักงานสอบสวน สภ.แม่อาย ดำเนินทางกฎหมายต่อไป