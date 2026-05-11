เกิดเหตุหน้าเพลิงไหม้ รพ.สมเด็จพระสังฆราช กลางดึก เช้านี้เปิดบริการตามปกติ ไม่กระทบผู้ป่วย

พระนครศรีอยุธยา – เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช อยุธยา กลางดึกที่ผ่านมา ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ โรงพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องฉุกเฉิน และห้องยา โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากกรณีเมื่อเวลา 01.30 น. วันนี้ ( 11 พ.ค.) ร.ต.อ.เจริญชัย โพสาราช รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.นครหลวง รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยต้นเพลิงเกิดบริเวณชั้น 2 อาคารวาสนาการุญ ภายในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ เข้าควบคุมเพลิงอย่างเร่งด่วน พร้อมอพยพผู้ป่วยออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัย ก่อนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ภายในเวลาประมาณ 30 นาที
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบเพลิงลุกไหม้บริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะภายในห้องปฏิบัติการ ได้รับความเสียหายทั้งหมด ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ขณะเกิดเหตุ กลุ่มควันได้กระจายภายในอาคาร และมีสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นทันที ก่อนเจ้าหน้าที่พยาบาลจะเข้าประชาสัมพันธ์ แจ้งญาติและผู้ป่วยให้อพยพออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบ พร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดปลอดภัย โดยการดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากโรงพยาบาลมีการซ้อมแผนรับมือเหตุอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องทุกปี
ล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 11 พ.ค.) บรรยากาศภายในโรงพยาบาลกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้ป่วยที่ถูกเคลื่อนย้ายออกจากอาคารในช่วงเกิดเหตุ ได้รับการดูแลรักษาอยู่ภายในอาคารผู้ป่วย ชั้น 3 และชั้น 4 อย่างปลอดภัย ขณะที่จุดให้บริการประชาชน ห้องยา และห้องฉุกเฉิน เปิดให้บริการตามปกติ
นายแพทย์ประเสริฐ ตั้งจิตธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่า ภาพรวมสถานการณ์เช้าวันนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ การให้บริการผู้ป่วยยังดำเนินการได้ตามปกติ ยกเว้นงานตรวจเลือดบางส่วน เนื่องจากห้องปฏิบัติการได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ จึงต้องส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจยังโรงพยาบาลเครือข่ายในระบบสาธารณสุข คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน จึงจะกลับมาเปิดบริการได้ตามปกติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า บริเวณชั้น 2 ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ ไม่มีผู้ป่วยพักรักษาตัว และในช่วงกลางคืนไม่มีการเปิดให้บริการ ทำให้ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ โดยระหว่างเกิดเหตุได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงจากอาคารเพื่อความปลอดภัย ก่อนนำกลับเข้าห้องพักเมื่อยืนยันว่าพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ซึ่งทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนซ้อมอัคคีภัยที่โรงพยาบาลดำเนินการเป็นประจำทุกปี
ทั้งนี้ โรงพยาบาลอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ก่อนเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิง หน่วยกู้ภัย อาสาสมัคร และบุคลากรทางการแพทย์ทุกฝ่าย ที่เข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว จนเหตุการณ์คลี่คลายลงอย่างปลอดภัย