(คลิป)ฝนกระหน่ำแม่ฮ่องสอนน้ำป่าทะลักทันที ท่วมทั้ง ทล.108-บ้านในสอย

แม่ฮ่องสอน - พายุฝนกระหน่ำตั้งแต่เย็น-ดึก น้ำป่าเริ่มทะลักท่วมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 จนรถราต้องจอดรอกันเป็นแถวหลายชั่วโมง บ้านเรือน โรงเรียน ชุมชนในสอยโดนมวลน้ำผสมดินโคลน-เศษซากกิ่งไม้ใบไม้ท่วมแบบตั้งตัวไม่ทัน
หลายอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดพายุฝนฟ้าตกลงมาและมีบางแห่งมีฝนตกหนัก ตั้งแต่เย็น-กลางดึก 10 พ.ค. 69 โดยเฉพาะที่บ้านในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและโรงเรียน ถนนหลักของหมู่บ้านน้ำหอบเอามาทั้งดินโคลน ต้นไม้มากองอย่างมากมาย แบบชาวบ้านไม่ทันตั้งตัว
ต่อมาหน่วยงานในพื้นที่และชาวบ้าน ได้ร่วมกันเข้าเคลียร์สิ่งกีดขวาง ดินโคลนและเศษซากกิ่งไม้ออกจากเส้นทาง ร่องระบายน้ำและตามบ้านเรือน จนน้ำลดระดับลงอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา
ขณะที่มีรายงานด่วนว่า เส้นทางหลวงหมายเลข 108 ช่วงจากบ้านแม่ลาหลวงไปอำเภอแม่ลาน้อย มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นผิวถนนจนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ที่บริเวณปากทางบ้านแม่ปาง พื้นที่ตำบลแม่ลาหลวง ซึ่งผู้ใช้เส้นทางและรถทุกคัน ต้องจอดรอให้ระดับน้ำลดลงหลายชั่วโมงจึงจะสามารถผ่านไปได้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากยังมีเศษดิน หินและโคลนกองอยู่ที่พื้นผิวจราจรจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังพบว่าที่ลำน้ำห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระดับน้ำที่ไหลเชี่ยวและมีปริมาณมาก ได้กัดเซาะไหล่ทางและคอสะพานเบลีย์หลายจุด แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจำกัดน้ำหนักรถแต่ละคันไม่ให้เกินกว่า 21 ตันถึงจะให้ผ่านไปได้
สำหรับสะพานเบลีย์แห่งนี้ใช้เป็นสะพานสำรองจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อกลางปี 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทางหลวงหมายเลข 108 ที่เป็นทางหลวงหลักเพียงเส้นเดียวสามารถใช้ได้มาจนถึงทุกวันนี้ แต่ยังไม่มีการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่แต่อย่างใด
ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน แจ้งว่าในห้วงวันที่ 10-13 พฤษภาคมนี้ จะยังมีพายุฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำ จึงขอให้ติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในห้วงนี้อย่างต่อเนื่องด้วย