ตร.แม่พริก ดักรวบคู่หูคนพบพระ หนึ่งขับเก๋งนำอีกหนึ่งขับรถตู้ขนยาถึง 6,000,000 เม็ด พยายามหนีด่าน

ลำปาง - ตำรวจแม่พริก ดักสกัดยานรกจากเชียงรายผ่านลำปางอีกล็อต..รวบ 2 ผู้ต้องหาชาวพบพระ หนึ่งขับเก๋งนำพยายามหลบหนีแต่โชคไม่เข้าข้าง จังหวะเร่งเครื่องถอยชนรถจนท.ก่อนพยายามทิ้งรถเผ่น แต่โดนไล่จับทันควัน อีกหนึ่งขับรถตู้หรูขนยา 20 กระสอบ รถเสียหลักชนเสาไฟฟ้า-เจ็บติดคารถพร้อมยาบ้า 6 ล้านเม็ด
รายงานข่าวแจ้งว่า ระหว่างที่ จนท.ตำรวจ สภ.แม่พริก อ.แม่เพริก จ.ลำปาง กำลังปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจยาเสพติดแม่พริก บนถนนพหลโยธินสายลำปาง - ตาก ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง คืนก่อนหน้านี้(9 พ.ค.) ได้รับแจ้งพบรถคันต้องสงสัยคาดเป็นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ จ.เชียงราย ผ่าน จ.ลำปาง เข้าสู่พื้นที่ตอนใน จึงได้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
กระทั่งเวลาประมาณ 23.30 น. จนท.ตร.ได้ตรวจพบรถยนต์เป้าหมายต้องสงสัย และได้นำกำลังไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณบ้านวังพู หมู่ 5 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จนพบรถขับตามกันมา 2 คัน
คันแรกเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Mitsubishi Mirage สีเทา หมายเลขทะเบียน กว 20..ฉะเชิงเทรา จนท.ตร. ได้เรียกให้หยุดรถเพื่อทำการตรวจสอบ แต่คนขับทราบชื่อภายหลัง คือนายเกรียงไกร อายุ 29 ปี ชาว ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ ได้เร่งเครื่องขับถอยหลังพยายามจะหลบหนี แต่ถอยเฉี่ยวชนรถเจ้าหน้าที่จนได้รับความเสียหายก่อนที่เจ้าตัวจะเปิดประตูรถวิ่งหลบหนี จนท.ตร.จึงได้ออกติดตามและสามารถจับกุมตัวไว้ได้
ต่อมา จนท.ตร.ได้จัดกำลังอีกชุดหนึ่งออกติดตามรถยนต์คันที่ 2 เป็นรถตู้ Hyundai รุ่น Grand Starex สีขาวหมายเลขทะเบียน 2 กจ 93..กรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าเป็นรถลำเลียงยาเสพติด กระทั่งพบรถคันดังกล่าว ประสบอุบัติเหตุเสียหลัก ชนเสาไฟฟ้า ไม่สามารถไปต่อได้ ส่วนคนขับคือ นายจิรายุ อายุ 37 ปี ชาว ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก ยังนั่งอยู่ภายในรถ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบริเวณห้องโดยสารพบบรรทุกถุงพลาสติกสีดำ จำนวน 20 ถุง ภายในเป็นกระสอบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ยาบ้า ตรวจนับได้ทั้งสิ้น 6,000,000 เม็ด
จนท.ตร.จึงร่วมกันทำการจับกุมพร้อมทั้งตรวจยึดเป็นของกลางและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย กระทำความผิดฐาน “ ร่วมกันมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์หรือยาบ้า) โดยฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นการกระทำผิดเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาต" พร้อมทั้งนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดนำส่ง พงส.สภ.แม่พริก เพื่อขยายผลการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป