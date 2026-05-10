(คลิป)นาทีชีวิต!กิ่งโพธิ์ยักษ์อายุกว่า 100 ปี หักทับศรัทธางานทำบุญกลางวัดดังสารภี เชียงใหม่ เจ็บ 6 สาหัส 3

เชียงใหม่ - เผยนาทีชีวิตสุดโกลาหล..กิ่งต้นโพธิ์ยักษ์อายุกว่า 100 ปี หักทับชาวบ้านกลางพิธีทำบุญหมู่บ้านในวัดดังสารภี เจ็บ 6 ราย สาหัส 3 ทั้งที่ไม่มีเค้าลมฝน
วันนี้ (10 พ.ค.69) เกิดเหตุกิ่งต้นสลีมหาโพธิ์ขนาดใหญ่ ภายในวัดกู่แดง หมู่ 6 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หักโค่นลงมาระหว่างพระสงฆ์กำลังประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในงานทำบุญหมู่บ้าน ท่ามกลางศรัทธาชาวบ้านจำนวนมากร่วมพิธีอยู่ใต้ต้นโพธิ์อายุกว่า 100 ปี ซึ่งเป็นจุดให้ร่มเงาภายในวัด
ขณะเกิดเหตุสภาพอากาศปกติ ไม่มีฝนตกหรือพายุลมแรง แต่กิ่งต้นโพธิ์ด้านทิศตะวันออกได้หักลงมาอย่างกะทันหัน ทับชาวบ้านที่นั่งร่วมพิธีอยู่ด้านล่าง ทำให้ผู้ร่วมงานแตกตื่นและรีบเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกันอย่างโกลาหล
เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 6 ราย เป็นผู้หญิงทั้งหมด ในจำนวนนี้อาการสาหัส 3 ราย เจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลสารภี อย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ยังพบว่ามีรถจักรยานยนต์ 1 คัน และจักรยาน 1 คัน ได้รับความเสียหาย ส่วนพิธีสงฆ์ยังดำเนินต่อจนเสร็จสิ้น