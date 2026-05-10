คนเสื้อแดงสมุทรสงครามเหมารถบัสเข้ากรุง รอต้อนรับ “ทักษิณ” หลังพ้นโทษ 11 พ.ค.

สมุทรสงคราม - กลุ่มผู้สนับสนุนราว 70–80 คน รวมตัวก่อนออกเดินทางจากสมุทรสงคราม มุ่งหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แสดงพลังให้กำลังใจ “ทักษิณ” หลังได้รับการพักโทษ
เย็นวันนี้ (10 พ.ค.)กลุ่มคนเสื้อแดงในจังหวัดสมุทรสงครามประมาณ 30–40 คน รวมตัวบริเวณข้างสวนสุขภาพเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม เพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครร่วมต้อนรับ “ทักษิณ ชินวัตร” ภายหลังได้รับการพักโทษและมีกำหนดปล่อยตัวจากเรือนจำในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569
การรวมตัวครั้งนี้นำโดยนายธนทัส ขุนนุช อดีตผู้สมัคร สส.สมุทรสงครามหลายสมัย และนายทศพร เพชรศรีสงคราม เปิดเผยว่า ผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดมาด้วยความสมัครใจ และได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า จึงมีการจัดรถบัสจำนวน 1 คันไว้รองรับ ขณะเดียวกันยังมีผู้สนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ทำให้คาดว่ามีประชาชนจากจังหวัดสมุทรสงครามร่วมเดินทางรวมประมาณ 70–80 คน
นายทศพร กล่าวว่า ขบวนรถจะออกจากสมุทรสงครามมุ่งหน้าไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพฯ โดยได้ประสานที่พักใกล้เรือนจำไว้แล้ว เพื่อรอต้อนรับและให้กำลังใจทันทีที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการปล่อยตัว
กลุ่มผู้เดินทางย้ำว่า การรวมตัวครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อแสดงพลังและสะท้อนว่าชาวสมุทรสงครามจำนวนหนึ่งยังคงให้การสนับสนุน แม้เวลาจะผ่านมาหลายปี โดยมีข้าราชการเกษียณรายหนึ่งระบุว่า ประทับใจผลงานด้านเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการในช่วงดำรงตำแหน่ง
บรรยากาศก่อนออกเดินทางเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ร่วมกิจกรรมสวมเสื้อสีแดง ถ่ายภาพร่วมกัน และแสดงความหวังว่าจะได้พบอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิด หลังผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการใช้ชีวิตในเรือนจำมาเป็นเวลานาน.