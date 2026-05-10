รวบแล้ว "จ่าบอย - จ่าแหบ" 2 ทร.เครือข่ายจัดหาอาวุธปืน “หมิงเฉิน ซัน” ส่วนหญิงไต้หวันถูกเพิกถอนวีซ่าก่อนคุมตัวเข้าห้องขัง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - รวบแล้ว "จ่าบอย"-"จ่าแหบ " 2 ทหารเรือเครือข่ายจัดหาอาวุธปืน M4 ให้ “หมิงเฉิน ซัน” เจ้าของคลังแสงที่ชลบุรี หลังก่อนหน้านี้มีคนไทยถูกรวบตัวเพื่อสอบปากคำแล้ว 3 ราย ด้านหญิงไต้หวัน อยู่ร่วมเหตุการณ์ถูก ตม.ชลบุรี สั่งเพิกถอนวีซ่าก่อนคุมตัวสอบสวนหาส่วนเกี่ยวข้องถูกนำตัวเข้าห้องขัง สภ.นาจอมเทียนเช่นกัน
วันนี้ ( 10 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการติดตามจับกุม 5 คนไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลังแสงขนาดย่อมของ นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปีชาวจีน ที่ใช้บ้านเช่าหรูใน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นที่สะสมอาวุธสงครามและระเบิดอานุภาพทำลายร้างรุนแรงที่คาดว่าอาจมีเอี่ยวเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ ซึ่งคนไทยทั้ง 5 ทำหน้าที่ในการจัดหาอาวุธปืนให้กับชายชาวจีนรายนี้
โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัว นายคเชนทร์ เสียงล้ำ ครูฝึกยิงปืนสนามพัทยา และ พ.จ.อ.เมธี นารมย์ สังกัดกรมสารวัตรทหารเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ไปสอบปากคำเพิ่มเติม รวมทั้งคุมตัว นายจำลอง สุทธิรัมย์ อายุ 51 ปี เจ้าของบัญชีที่ นายหมิงเฉิน ซัน โอนเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อซื้ออาวุธปืน “เอ็มโฟร์” หรือ M4 และยังเหลืออีก 2 คนซึ่งเป็นทหารเรือ ที่ทำหน้าที่จัดหาอาวุธ และยังอยู่ระหว่างตามตัวนั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพัทยา ได้คุมตัว นายหมิงเฉิน ซัน ออกจากเรือนจำเมืองพัทยา มาสอบสวนเพิ่มเติมที่ห้อง ศปก.ตม.ชลบุรี เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ รวมทั้งที่มาของอาวุธและวัตถุประสงค์ในการเก็บอาวุธ แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ต้องหารายนี้มากนัก
เช่นเดียวกับ น.ส.A, YU-HSIN ชาวไต้หวันที่นั่งรถมากับนายหมิงเฉิน ซัน ในวันประสบอุบัติเหตุที่ถูกคุมตัวมายัง สภ. นาจอมเทียน เพื่อสอบสวนหาข้อมูลว่ามีเกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามหรือไม่ ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตม.พัทยา ได้ทำการสั่งเพิกถอนวีซ่าหญิงชาวไต้หวันรายดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว ก่อนนำตัวมาฝากขังที่ สภ. นาจอมเทียน เช่นกัน
นอกจากนั้นยังมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามตัวเครือข่ายชาวไทยที่จัดหาอาวุธปืนให้กับ นายหมิงเฉิน ซัน จนครบหมดแล้ว โดยล่าสุดเป็นทหารเรือ 2 นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดอาวุธปืนให้กับชาวจีน และถูกนำตัวมาสอบสวนที่ สภ.นาจอมเทียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยรายแรกคือ จ่าบอย ที่ยังคงรับราชการอยู่ และรายที่ 2 คือนายปฐมพล หลวงชัยหรือที่รู้จักในนาม "จ่าแหบ" อายุ 37 ปี อดีตทหารเรือสัตหีบ ซึ่งเป็นคนติดต่อซื้อปืน M4 ให้กับชาวจีน และประวัติของ "จ่าแหบ" ยังเคยมีข่าวเหตุว่าร่วมกับพวกอีก 7 คน ใช้อาวุธปืนปล้นรถขนเงินของบริษัท แซมโก้ จำกัด ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. ตรงข้ามห้างโลตัส พัทยาใต้ จ.ชลบุรี และถูกจับกุมได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต แต่ในชั้นจับกุมเจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา