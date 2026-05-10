บขส.ปลื้มกระแสตอบรับเดินรถกรุงเทพฯ-ขอนแก่น ชูความสะดวกปลอดภัย/ราคาตั๋วเป็นธรรม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - บขส.เป็นปลื้มเปิดบริการเดินรถเส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น เผยผลตอบรับดี ชูความสะดวกสบาย ปลอดภัย พร้อมหารือภาคเอกชนเตรียมจัดแผนเดินรถอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี
วันนี้ (10 พ.ค.) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 นายศิริชัย ทิพสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ พร้อมด้วยนายชัชวาล พรอมรธรรม กรรมการ บริษัทขนส่ง จำกัด หรือ บขส. (BKS) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเดินรถขอนแก่นและรถโดยสารสายใหม่ เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา
นายศิริชัย ทิพสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. กล่าวว่า เส้นทางเดินรถสายใหม่กรุงเทพฯ-ขอนแก่น ระยะทาง 444 กิโลเมตร (กม.) อัตราค่าโดยสาร 450 บาท ให้บริการด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 36 ที่นั่ง วันละ 8 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ) แบ่งเป็น เที่ยวไป รถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 เที่ยวเวลา 08.15 น., 10.15 น., 18.15 น., 20.15 น. เที่ยวกลับรถออกจากขอนแก่น เวลา 08.30 น., 10.30 น., 20.30 น., 22.30 น.
กระแสตอบรับจากผู้โดยสารพบว่าได้รับความสนใจและมีการใช้บริการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างดี เพราะเป็นรถโดยสารใหม่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยภายในรถครบครัน รวมทั้งราคาค่าโดยสารเป็นธรรม
ขณะที่นายชัชวาล พรอมรธรรม กรรมการ บขส. กล่าวว่า คณะผู้บริหาร บขส.ยังได้ร่วมหารือกับนายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และดร.ณัฏฐิญา ตันทสุข นายกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือการเดินรถของ BKS กับภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เบื้องต้นภาคเอกชนขอนแก่นมีความสนใจต้องการให้ BKS จัดแผนการเดินรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางไปร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก อุดรธานี 2569 (Udon Thani International Horticultural Expo 2026) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2569-14 มี.ค. 2570 ณ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด จ.อุดรธานี โดยจะให้รถ BKS ทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์เดินรถจาก จ.ขอนแก่นไปที่อุดรธานี เพื่อให้เกิดการเดินทางที่สะดวก สบาย รวดเร็วและปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง และจองตั๋ว BKS ได้ที่เว็บไซต์ https://tcl99web.transport.co.th, Application BKS E - Ticket, Facebook Page : บขส. (www.facebook.com/BorKorSor99), Line :BKS99 (Id : @BKS99) และช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร BKS ทั่วประเทศ หรือโทร. 0-2936-3660