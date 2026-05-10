พ่วง 18 ล้อเสียหลักพุ่งชนท้ายกระบะ ไถลข้ามเลนประสานงาอีก 2 คัน เจ็บ 7 ราย

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เกิดอุบัติเหตุหมู่บน ถนนสาย 331 ศรีราชา รถพ่วงเสียหลักชนกระบะก่อนพุ่งข้ามเลนชนรถสวนทาง รวมเสียหาย 4 คัน บาดเจ็บ 7 ราย หนึ่งรายอาการสาหัส ตำรวจเร่งสอบหาสาเหตุ
วันนี้( 10 พ.ค.) ร.ต.ท.ธัชพล จิรภาสวงศ์กร รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันหลายคัน มีผู้บาดเจ็บรวม 7 ราย เหตุเกิดบนถนนสาย 331 เส้นทางตัดใหม่ ขาเข้ามาบเอียง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จึงตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเพียวเยี่ยงไท้ศรีราชา
ในที่เกิดเหตุพบรถพ่วง 18 ล้อ สีขาว ทะเบียน ชลบุรี จอดอยู่ริมทาง สภาพฝั่งซ้ายเสียหาย โดยมีนายยุทธนา วงค์ษาญาติ อายุ 40 ปี เป็นผู้ขับขี่ ส่วนอีกฝั่งของถนนพบรถได้รับความเสียหายรวม 3 คัน ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ อีซูซุ สีขาว ทะเบียน กรุงเทพมหานคร มีนายธนาณัติ นอกสระ อายุ 33 ปี ติดคาซากรถ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือ
ใกล้กันพบรถยนต์เก๋งนิสสัน สีเขียว ทะเบียนระยอง ได้รับความเสียหายบริเวณฝั่งคนขับ และพบรถกระบะอีซูซุ ดีแมกซ์ สีดำ ทะเบียน กรุงเทพมหานคร พลิกคว่ำกลางถนน สภาพพังยับเยิน มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย คือ น.ส.กชกร ธนากรประดิษฐ์ อายุ 36 ปี คนขับ อาการสาหัส และ ด.ญ.ปิยรักษ์ นานานอก อายุ 14 ปี ผู้โดยสาร ได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ช่วยปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ผู้โดยสารรถเก๋งนิสสันให้การว่า ระหว่างเดินทางกลับบ้านไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น รู้ตัวอีกครั้งรถถูกชน ก่อนตั้งสติรีบออกจากรถและพบผู้บาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
เบื้องต้นตำรวจบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน และจะรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป.