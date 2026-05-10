อุทาหรณ์พ่อค้าเร่หัวร้อนแพ้เสียงแตร ดักรอ-ประเคนทั้งหมัดเท้าเข่าศอก คู่กรณีแทบสลบคาถนนลำปาง

ลำปาง - เรื่องยาวแล้ว โดนแจ้งความจับไม่พอ-ญาติผู้เสียหายล่าตัวซ้ำ..หนุ่มซาเล้งขายน้ำอ้อย หัวร้อนแพ้เสียงแตร หลงคิดว่าหนุ่ม 23 บีบแตรไล่ จอดดักรอก่อนประเคนแม่ไม่มวยไทยใส่ไม่ยั้ง ทั้งมือ เท้า เข่า ศอก คู่กรณีแทบสลบคาที่ จนคนผ่านทางตะโกนถามถึงหยุดมือ แต่ไม่วายเตะเสยก่อนจากอีก
สังคมออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปภาพหนุ่มรายหนึ่งถูกทำร้ายร่างกายกลางถนนในตัวเมืองลำปาง ซึ่งจะเห็นว่ามีหนุ่มใหญ่ประเคนทั้งหมัดทั้งเท้าใส่หนุ่มผมหยิกที่นั่งกับพื้นจนแทบจะสลบคาเท้า แม้ว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่ง ทราบภายหลังว่าเป็นแฟนคนก่อเหตุพยายามเข้ามาห้ามแต่ชายคนดังกล่าวก็ยังทำร้ายต่อจนผู้เสียหายแทบจะสลบคาเท้า
ผู้โพสต์ระบุว่า “คนล้มแล้วซ้ำ กูนิชอบจริงๆคนแบบนี้สัส ทำน้องกู บอกเลยมึงอยู่ลำปางไม่หนุกแน่” โดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 21.45 น. คืนที่ผ่านมา(9 พ.ค.69) บริเวณสามแยกใกล้ๆกับแยกวัดคะตึกเชียงมั่นลำปาง ซึ่งหลังจากที่มีการแชร์ออกไปหลายคนต่างมาแสดงความคิดเห็นว่าทำไมคนก่อเหตุไม่เกรงกลัวกฏหมายทำร้ายคนบนถนนกลางใจเมืองลำปาง
ล่าสุดวันนี้(10 พ.ค.69) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามนายนรวิทย์ หรือ บูม อายุ 23 ปี ผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายกรณีดังกล่าวได้เล่าฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้ผู้สื่อข่าวดูบาดแผลและรอยฟกช้ำหลายแห่งทั้งที่กกหูซ้าย ใบหน้า ศรีษะ แขนซ้าย ฯลฯ รวมทั้งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุบริเวณสามแยกสะพานรัษฏาหน้าวัดคะตึกเชียงมั่น ใกล้ๆกับที่ทำการไปรษณีย์สาขาลำปาง บนถนนทิพย์ช้าง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
บูมเล่าว่า เมื่อคืนตนขี่ จยย.ข้ามสะพานรัษฎาจากฝั่งเวียงเหนือมาทางตัวเมือง เพื่อไปทำงานรับจ้างที่ซอย8 หาเลี้ยงครอบคัวซึ่งป่วยอยู่ เป็นกำลังหลักของบ้าน เมื่อขี่ จยย.พ้นหัวสะพาน มีรถเก๋งซึ่งขี่นำหน้าได้เลี้ยวซ้ายกะทันหัน ตนจึงบีบแตรเตือนไป1 ครั้ง
แต่จู่ๆผู้ก่อเหตุคาดว่าเป็นพ่อค้าขายน้ำอ้อย อายุประมาณ30-40ปี ซึ่งขี่ซาเล้งไปก่อนหน้าตน ได้จอดรถดักรอกลางถนน หน้าร้านปลารัษฎา เมื่อตนขี่ไปชายคนดังกล่าวก็บอกให้หยุดพร้อมตะโกนต่อว่าเรื่องบีบแตรลากยาวจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้น ตนจึงบอกให้ไปคุยกันที่จุดเกิดเหตุซึ่งห่างไปประมาณ20เมตร
เมื่อไปถึงอีกฝ่ายคาดว่าคงเมา แต่ไม่ทราบว่าเมาอะไร นอกจากที่จะต่อว่าตนแล้วยังเข้ามาทำร้ายประเคนทั้งหมัด เท้า เข่าศอกใส่ตามในคลิป ซึ่งตอนแรกตนก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ได้บีบแตรใส่เขา แต่บีบแตรใส่รถเก๋งที่ขับเลี้ยวปาดหน้า แต่ก็ไม่ฟัง ได้ลงมือทำร้ายตน
ขณะที่ผู้หญิงที่มากับผู้ก่อเหตุพยามมาห้ามแต่เขาก็ไม่ฟังยังคงประเคยหมัดศอกเท้าใส่ไม่ยั้ง ตนพยามปัดป้องแต่ก็ไม่เป็นผลแถมก่อนจะไปยังใช้เท้าเตะสอยคางตนอีก
หลังเกิดเหตุ เวลา 22.40 น. ตนได้เข้าแจ้งความต่อ ร.ต.ท.พรภวิษย์ หัวหน้า รอง สว.(สอบสวน) ที่ สภ.เมืองลำปาง ก่อนที่จะไปตรวจบาดแผลที่โรงพยาบาลลำปาง เพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีแล้ว
ด้านชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าได้ยินเสียคนเอะอะโวยวายด่าทอใส่กันมาก่อนหัวสะพานรัษฏา ก่อนที่ต่อมาหนุ่มผมหยิกจะขี่รถมาจอดที่จุดเกิดเหตุและผู้ก่อเหตุซึ่งมาด้วยกัน 2 คน เป็นหญิง1ชาย1ส่วนผู้ชายคนที่ทำร้ายเด็กคาดว่าคงเมาก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะวิวาทะใส่กันที่บริเวณริมฟุตบาทหน้าคอนโดฯและผู้ก่อเหตุก็ประเคนทั้งหมัดเข่าศอกใส่น้องผู้ชายตามในภาพจากกล้องวงจรปิด
แม้ว่าน้องผู้เสียหายพยามจะขอโทษแต่ผู้ก่อเหตุก็ยังไม่หยุด น้องเขาได้แต่พยามก้มหน้าและหลบหมัดจนมีรถจยย.ผ่านมาตะโกนใส่ว่าทำอะไรกัน ชายคนดังกล่าวจึงหยุด แต่ก่อนที่จะเดินกลับไปที่ซาเล้งผู้ก่อเหตุยังเตะเสยน้องเขาอีก ซึ่งตนมองว่าเขาทำแบบนี้เหมือนไม่เกรงกลัวกฏหมายเลยทำร้ายร่างกายคนใจกลางเมืองแบบนี้เลยเหรอ เพราะคนในครอบครัวไม่ยอม
สำหรับผู้ก่อเหตุ หลังจากที่มีคลิปว่อนโซเซียล ได้มีผู้ให้แบะแสว่า เป็นพ่อค้าเร่ขายน้ำอ้อยที่ตลาดออมสิน และตลาดพระบาท ซึ่งล่าสุดตำรวจทราบตัวแล้ว ซึ่ง “บูม” ผู้บาดเจ็บได้ฝากบอกผู้ก่อเหตุให้เข้ามอบตัวกับตำรวจโดยเร็วเพราะทางครอบครัวของตนไม่ยอม และตนก็ได้รับบาดเจ็บโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อน