โซลาร์รูฟ มาแรง ลงทุนเริ่ม 2.5 แสน คืนทุนเฉลี่ย 7 ปี ลดค่าไฟครึ่งหนึ่ง

สมุทรสงคราม - ประธานสภาอุตสาหกรรมสมุทรสงครามชี้ กระแสติดตั้งโซลาร์เซลล์ครัวเรือนพุ่ง หลังรัฐหนุนพลังงานสะอาด ช่วยลดค่าไฟได้จริง ระบุบ้านอนาคตอาจเป็น “โรงผลิตพลังงานขนาดเล็ก” พร้อมแนะติดตั้งให้ถูกกฎหมายและเลือกช่างผู้เชี่ยวชาญ
นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์หรือพลังงานจากแสงอาทิตย์ในภาคครัวเรือนกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด แม้ต้นทุนเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 250,000 บาทขึ้นไป แต่ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว เนื่องจากสามารถช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน
นายวีระนิจ กล่าวว่า ปัจจุบันอัตราค่าไฟฟ้าเป็นแบบขั้นบันได ยิ่งใช้มากยิ่งจ่ายแพง โดยเฉพาะภาคธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าไฟสูงกว่าภาคครัวเรือน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวันจึงช่วยลดต้นทุนได้จริง เพราะระบบโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงที่มีแสงแดด ส่วนเวลากลางคืนยังคงใช้ไฟจากระบบปกติเฉพาะเท่าที่จำเป็น
ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์สูง จากสภาพอากาศร้อนและมีแสงแดดตลอดทั้งปี อีกทั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่จำหน่ายในประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และระบบมีความปลอดภัยสูง หากติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญและใช้อุปกรณ์ที่ผ่านการรับรอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ยังมองว่า บ้านในอนาคตอาจไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย แต่สามารถทำหน้าที่เสมือน “โรงผลิตพลังงานขนาดเล็ก” ได้ เนื่องจากช่วงกลางวันที่ผู้อยู่อาศัยออกไปทำงาน บ้านซึ่งเดิมเป็นเพียงสถานที่ใช้ไฟฟ้า อาจกลายเป็นแหล่งผลิตพลังงานส่งกลับเข้าสู่ระบบ ช่วยลดภาระด้านพลังงานของประเทศได้อีกทางหนึ่ง
สำหรับความคุ้มค่าในการลงทุน ระบุว่า หากติดตั้งระบบขนาด 1 String มูลค่าประมาณ 250,000 บาท จะสามารถรองรับการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้ประมาณ 2 เครื่อง พร้อมไฟฟ้าภายในบ้านในช่วงกลางวันเกือบทั้งหมด คาดใช้เวลาคืนทุนเฉลี่ยราว 7 ปี โดยระบบมีอายุการใช้งานประมาณ 5-10 ปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพอุปกรณ์และการดูแลรักษา
ยกตัวอย่างครัวเรือนที่เคยจ่ายค่าไฟเดือนละ 10,000 บาท หลังติดตั้งโซลาร์เซลล์ อาจลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 50% เหลือราว 5,000 บาทต่อเดือน หรืออาจต่ำกว่านั้น เพราะลดการใช้ไฟจากระบบหลักในช่วงกลางวันได้อย่างมาก
นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อสำหรับผู้สนใจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป โดยธนาคารออมสินมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ อัตราเริ่มต้นประมาณ 3.25–3.50% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาท ผ่อนได้นานสูงสุด 7 ปี ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก็มีสินเชื่อเพื่อพลังงานสะอาด รองรับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ชนบทที่ต้องการลงทุนด้านพลังงานทดแทน
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ควรดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนติดตั้ง และเลือกใช้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะระบบที่มีแบตเตอรี่สำรองไฟ ซึ่งแม้จะช่วยกักเก็บพลังงานไว้ใช้ในเวลากลางคืนได้ แต่ก็มีต้นทุนสูงเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว.