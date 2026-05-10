เปิดใจ ส.ต.ท.นิลพัฒน์ ทองย้อย ตำรวจจราจร สภ.นาจอมเทียน ไหวพริบดีช่วยสกัดคาร์บอมพัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เปิดใจตำรวจน้ำดี ส.ต.ท.นิลพัฒน์ ทองย้อย ตำรวจจราจร สภ.นาจอมเทียน ไม่ปล่อยผ่านอุบัติเหตุชาวจีนหลังพบสิ่งผิดสังเกตหลายจุดจนนำสู่การค้นบ้านเจอคลังแสง อาวุธ ช่วยเมืองพัทยารอดบึ้ม จนชาวเน็ตจี้ ตร.ต้องปรับยศเพื่อให้กำลังใจคนทำงาน
จากกรณีที่ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวชื่นชม ส.ต.ท.นิลพัฒน์ ทองย้อย ตำรวจจราจร สภ.นาจอมเทียน และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.หนองปรือ ที่ไหวพริบดี สังเกตเห็นความผิดปกติจากอุบัติรถยนต์คว่ำในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่มีคนขับเป็นชาวจีน ทราบชื่อคือ นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปี
พร้อมบอกว่าคดีดังกล่าว เริ่มต้นจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งตำรวจจราจรสังเกตพฤติกรรมน่าสงสัยและประสานฝ่ายสืบสวน สภ.นาจอมเทียน เข้าตรวจสอบตามยุทธวิธี กระทั่งพบอาวุธปืนสั้น แม็กกาซีน กระสุนปืน รวมถึงแม็กกาซีนปืนยาวขนาด 5.56 จนทำให้เชื่อว่ายังมีอาวุธสงครามซุกซ่อนเพิ่มเติม จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเช่าจนพบอาวุธจำนวนมาก
ซึ่งเสียงชื่นชมดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนมาก พากันเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยเฉพาะการปรับขึ้นชั้นยศให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำความดี และช่วยให้เมืองพัทยา รอดพ้นจากการถูกวินาศกรรม โดยเฉพาะ ส.ต.ท.นิลพัฒน์ ทองย้อย ที่ชาวเน็ตจำนวนมากอยากเห็นหน้าตานั้น
วันนี้ ( 10 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวไม่รอช้าที่จะพาไปทำความรู้จัก โดย ส.ต.ท.นิลพัฒน์ ทองย้อย ปัจจุบันอายุ 23 ปี ตำแหน่ง ผบ. หมู่วานป้องกันและปราบปราม ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร สภ.นาจอมเทียน ได้บอกเล่าเหตุการณ์ในวันดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนแบริเออร์พลิกคว่ำบริเวณริมถนนเลียบทางรถไฟ ใกล้กับแยกห้วยใหญ่ ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในทันที
เมื่อไปถึงได้พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า อัลติส สีขาว หมายเลขทะเบียน ฉง 2305 ชลบุรี ที่มีชาวจีนเป็นคนขับ สภาพรถเฉี่ยวชนกับแท่งปูนกั้นทางข้างถนนจนพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้า และก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าให้การช่วยเหลือ ชาวจีนรายดังกล่าวกลับปฏิเสธการช่วยเหลือ หรือแม้แต่กระทั่งช่วยเรียกรถพยาบาลให้ ทั้งที่ชายชาวจีนยังอยู่ในอาการตกใจและกระวนกระวาย
ขณะที่สภาพรถพังเสียหายยับเยิน และบริเวณด้านท้ายรถพบถังน้ำมันขนาด 20 ลิตรสีแดง รวมทั้งแบตเตอรี่รถยนต์ใหม่เอี่ยม 1 ก้อนสภาพถูกติดตั้งติดคล้ายกำลังถูกเตรียมนำทำอะไรบางอย่าง
ที่สำคัญเมื่อตรวจค้นตัวชายชาวจีนยังพบแม็กกาซีนและอาวุธปืนสงครามอยู่ที่อก จึงรีบแจ้งร้อยเวรเพื่อให้ประสานผู้บังคับบัญชาและชุดสืบสวน ร่วมเดินทางลงพื้นที่เพื่อขยายผลรวมทั้งควบคุมตัวชายชาวจีน และหญิงชาวไต้หวันที่เดินทางมาด้วยกันไปตรวจค้นบ้านพักใน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนพบวัตถุระเบิดและอาวุธสงครามจำนวนมาก ที่สอดคล้องกับแชต GPT ที่ผู้ต้องหามีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งทำระเบิดคาร์บอม
ส.ต.ท.นิลพัฒน์ ยังบอกอีกว่ารถที่ชายชาวจีนใช้เป็นรถเช่าธรรมดาที่ไม่มีการดัดแปลง แต่ที่ผิดสังเกตอีกจุดคือ ชายชาวจีนคนนี้ไม่ได้มีการแสดงเอกสารในการเช่ารถ แต่กลับแสดงเพียงแค่ใบขับขี่ของประเทศไทยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดู ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความสังเกตและเป็นภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ตำรวจ มีความเข้มข้นและช่างสงสัยในการตรวจสอบเหตุ