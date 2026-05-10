ซอฟต์พาวเวอร์!งานบุญบั้งไฟโบราณ เทศกาลมะม่วงมหาชนก ชูมรดกอีสานทะยานสู่สินค้า Gi ลำดับที่ 5

กาฬสินธุ์- เทศบาลตำบลหนองหินร่วมกับทุกภาคส่วนใน อ.หนองกุงศรี จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟโบราณ เทศกาลมะม่วงมหาชนก ประจำปี 2569 เพื่อสืบสานประเพณีขอฝน และประชาสัมพันธ์มะม่วงมหาชนก ของดีประจำอำเภอ พร้อมผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจระดับชาติ เป็น Soft Power และขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำดับ 5 ของจังหวัด ต่อจากผ้าไหมแพรวา ข้าวเหนียวเขาวง พุทรานมบ้านโพน และกุ้งก้ามกราม
ที่สนามหน้าเทศบาลตำบลหนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟโบราณ เทศกาลมะม่วงมหาชนก ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นการบูรณาการ จัดงานโดยเทศบาลตำบลหนองหิน ร่วมกับ อบต.หนองหิน และทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดขึ้น โดยมีนางพิสมัย ชูศรีพัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหิน นายสมนึก โกสุม นายก อบต.หนองหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาวัฒนธรรมอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชน เยาวชน เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงมหาชนก และนักท่องเที่ยว ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โดยก่อนเปิดงาน ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหิน และ อบต.หนองหิน 13 ชุมชน ได้ร่วมกันจัดริ้วขบวนแห่บั้งไฟโบราณ และขบวนบั้งไฟสวยงาม พร้อมด้วยขบวนนางรำ แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง รำบวงสรวงพยาแถน สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งฝนตามความเชื่อของชาวอีสาน พร้อมขบวนแสดงวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ และแฟนซี สร้างสีสันในงาน ได้รับความสนใจจากประชาชนเดินทางเที่ยวชมงานอย่างคึกคัก เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นจัดงานบุญบั้งไฟครั้งแรกของ จ.กาฬสินธุ์ในปีนี้ และเป็นการจัดงานที่ช่วยประชาสัมพันธ์มะม่วงมหาชนก ของดีหรือพืชเศรษฐกิจประจำถิ่นที่กำลังเออกสู่ตลาดอีกด้วย
นางพิสมัย ชูศรีพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน กล่าวว่า พื้นที่เทศบาลตำบลหนองหิน และ อบต.หนองหิน มีการเพาะปลูกมะม่วงมหาชนกเป็นอาชีพหลัก มีพื้นที่ทั้งหมด 8,200 ไร่ ปริมาณผลผลิตคิดเป็น 7,150 ตัน /ต่อปี การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสืบสานและรักษาประเพณีบุญบั้งไฟ โดยเฉพาะบั้งไฟโบราณ ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวอีสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ที่เมื่อถึงเดือน 6 ของทุกปี
โดยเชื่อว่าพญาคันคากจะต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบนท้องฟ้า เพื่อเป็นสัญญาณให้พญาแถนประทานฝนลงมายังพื้นดิน เพื่อให้มีน้ำเพื่อการประกอบอาชีพ และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์มะม่วงมหาชนก ของดี ต.หนองหิน และเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อในเขต อ.หนองกุงศรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น
ด้านนายสมนึก โกสุม นายก อบต.หนองหิน กล่าวว่าปีนี้กำหนดจัดงาน 2 วันระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค.69 กิจกรรมมีการประกวดขบวนแห่บั้งไฟโบราณ การแสดงของคณะกลองยาวพื้นบ้าน การประกวดผาแดง – นางไอ่ การประกวดฟ้อนรำสวยงาม การแสดงหมอลำ บูธจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีสี่ภาค และผลิตภัณฑ์มะม่วงมหาชนก การประกวดจุดบั้งไฟขึ้นสูงของแต่ละหมู่บ้าน
นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์กล่าวว่า การจัดงานบุญบั้งไฟโบราณ เทศกาลมะม่วงมหาชนกครั้งนี้ พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์หลายอย่าง ทั้งสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ และจัดงานเทศกาลมะม่วงมหาชนก ของดีตำบลหนองหิน และเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อในเขต อ.หนองกุงศรี เพื่อผลักดันเป็น Soft Power ของ อ.หนองกุงศรี นอกจากนี้ยังจะได้ผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจระดับชาติ และขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำดับที่ 5 ในอนาคตอันใกล้นี้ ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ขึ้นทะเบียนฯ GI จ.กาฬสินธุ์แล้ว จำนวน 4 ชนิดสินค้า ได้แก่ 1. ผ้าไหมแพรวา 2. ข้าวเหนียวเขาวง 3. พุทรานมบ้านโพน และ 4.กุ้งก้ามกราม
สำหรับมะม่วงมหาชนก ของดี ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี เป็นมะม่วงพันธุ์ที่นิยมกินผลสุก เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์โดยบังเอิญ ระหว่างพันธุ์ชันเซทกับพันธุ์หนังกลางวันของบ้านเรา เกิดเป็นมะม่วงพันธุ์ใหม่ ตั้งชื่อว่า "มหาชนก" หรือ "ราชาทรงโปรด" เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้นมะม่วงมหาชนก กลายเป็นที่รู้จักและได้มีการนำกิ่งพันธุ์มาขยายการปลูกให้เกษตรกรที่สนใจทั่วประเทศ
“มะม่วงมหาชนก” เป็นมะม่วงที่มีจุดเด่นคือ ผลมีขนาดใหญ่ รูปทรงยาว เปลือกหนารสชาติอร่อย เหมาะสำหรับส่งออก ผลดิบเป็นสีเขียว รสเปรี้ยว ผลสุกผิวสีเหลืองทองจนถึงสีแดงทั้งผล มองดูสวยงาม ทั่วไปนิยมกินผลสุก เมื่อสุกจัดจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รสชาติหวาน หอม เนื้อแน่น เปลือกหนา เมล็ดลีบบาง รสชาติถูกใจคนไทยและต่างชาติ