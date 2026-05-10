อีกแล้วที่อุดรฯ หนุ่มอดีตแอดมินเพจหวยกองขยะท่วมหัวในห้อง แถมค้างค่าเช่า เจ้าตัวอ้างไม่มีเงิน ไม่มีที่ไป ขอทยอยจ่ายค่าเสียหาย 4.2 หมื่น

อุดรธานี- สาวเจ้าของห้องเช่าที่ อ.กุมภวาปี ผงะ เปิดห้องแทบช็อก เจอกองขยะมหึมาสุมเต็มห้อง ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั้งชั้น เผยผู้เช่าอยู่มานาน 4 ปี ค้างค่าเช่า 6 เดือนก่อนแอบขนของย้ายหนีกลางดึก ด้าน “อดีตผู้เช่า” เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมรับผิดทุกอย่าง อ้างเครียด ไม่มีเงิน ไม่มีที่ไป พร้อมขอทยอยใช้หนี้ 42,000 บาท
จากกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ที่เต็มไปด้วยขยะกองเกลื่อน จนแทบไม่มีทางเดิน โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Boom Rapeeporn Moungsoontorn” นำภาพออกมาโพสต์ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุด ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบ พบสภาพห้องสุดสยอง ทั้งห้องโถง ห้องนอน และห้องน้ำ ถูกกองขยะยึดพื้นที่แทบทั้งหมด ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง ข้าวของกระจัดกระจายจนแทบไม่มีที่ยืน
น.ส.สุดารัตน์ ชุมแวงวาปี หรือ “เชอรี่” อายุ 48 ปี เจ้าของห้องเช่า เปิดเผยว่า ผู้เช่ารายดังกล่าวอาศัยอยู่มานานกว่า 4 ปี 2 เดือน โดยจ่ายค่าเช่าเดือนละ 2,500 บาท ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหา แต่ในช่วง 6 เดือนหลังเริ่มมีพฤติกรรมจ่ายเงินไม่ตรงเวลา จนกระทั่งวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ตนตัดสินใจแจ้งให้ย้ายออก เนื่องจากยอดค้างชำระสะสมจนเกินเงินมัดจำ แต่ผู้เช่าขอผัดผ่อนมาโดยตลอดจนถึงเดือนพฤษภาคม
จุดที่ทำให้เจ้าของห้องรับภาระไม่ไหว คือการพบว่าผู้เช่ายังคงเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืน แม้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า ทำให้ยอดค่าไฟฟ้าพุ่งสูง เจ้าของห้องจึงยืนยันให้ย้ายออกภายในวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา
ภายหลังผู้เช่าย้ายออก นางสาวเชอรี่เผยความรู้สึกว่า “ตกใจและเสียใจมาก” เมื่อเปิดประตูเข้าไปพบกับสภาพห้องที่ตั้งใจทำไว้ให้น่าอยู่ กลับกลายเป็นห้องขยะขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยสิ่งของชำรุดและคราบสกปรก คาดว่าต้องใช้เวลาฟื้นฟูและซ่อมแซมผนังนานหลายเดือน
“เราไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกัน แต่อยากให้ติดต่อกลับมาชำระค่าเสียหาย อย่าเอาภาระมาทิ้งไว้ให้กันแบบนี้ เพราะพี่ก็รับไม่ไหวแล้ว” คุณเชอรี่ กล่าว
ขณะนี้ เจ้าของห้องได้เริ่มทำความสะอาดบางส่วน พร้อมประสานเทศบาลให้นำขยะออกจากพื้นที่ และวอนให้อดีตผู้เช่าออกมารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยัง “นายอเล็กซานเดอร์” อายุ 35 ปี (นามสมมุติ) อดีตผู้เช่า ซึ่งยอมรับว่า ขยะทั้งหมดเป็นของตนจริง โดยอ้างว่าไม่มีที่ทิ้ง จึงนำมากองไว้ภายในห้อง ส่วนอีกห้องใช้เป็นที่นอน
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจหลบหนี แต่ถูกให้ออกจากห้องเมื่อ 2 วันก่อน จนต้องเร่ร่อน ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว พร้อมยืนยันว่าไม่เคยเบี้ยวค่าเช่า แม้จะมีจ่ายล่าช้าบ้างก็ตาม
อีกทั้งยังมองว่า การที่เจ้าของห้องนำภาพภายในห้องไปโพสต์ลงโซเชียล อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสามารถฟ้องร้องได้ แต่สุดท้ายได้พูดคุยปรับความเข้าใจกัน พร้อมยอมรับผิดและตกลงชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 42,000 บาท โดยขอทยอยผ่อนชำระเป็นงวด
“ผมขอโทษเจ้าของห้องผ่านสื่อด้วย ผมเครียดมาก ตอนถูกให้ออก เก็บของไม่ทัน ขยะที่ขนออกได้ขนาดนั้นก็ถือว่าเก่งแล้ว” นายอเล็กซานเดอร์ กล่าว
ทั้งนี้ นายอเล็กซานเดอร์ ยังได้ระบายความในใจถึงชีวิตที่กำลังตกต่ำ พร้อมพูดคุยกับผู้สื่อข่าวในลักษณะติดตลก ท่ามกลางบรรยากาศที่เริ่มผ่อนคลายลงหลังทั้งสองฝ่ายเปิดใจพูดคุยกัน
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังเปิดเผยว่า ปัจจุบันเคยทำงานเป็นแอดมินเกี่ยวกับการวางหวยในเพจ “บ้านฟ้า Facebook”
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวยังได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณทางออกหอพัก ช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ซึ่งบันทึกภาพขณะนายอเล็กซานเดอร์ทยอยขนสัมภาระบางส่วนออกจากห้อง ก่อนมีรถเก๋งขับมารับออกจากพื้นที่ไปในช่วงกลางดึกแบบเงียบ ๆ โดยไม่ได้แจ้งเจ้าของห้องล่วงหน้า ทำให้เจ้าของเข้าใจว่าอาจหลบหนี
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ให้ทั้ง 2 ฝ่ายพูดคุยกันต่อหน้าผู้สื่อข่าว โดยนายอเล็กซานเดอร์กล่าวคำขอโทษซ้ำหลายครั้ง พร้อมรับปากว่าจะไม่หนีไปไหน และจะหาเงินมาชดใช้ค่าเสียหายให้ครบ
ด้านเจ้าของห้องเผยว่า ที่ผ่านมาดูแลผู้เช่ารายนี้อย่างดี ไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกัน แต่เมื่อเห็นสภาพห้องก็รับไม่ได้จริง ๆ เพราะต้องรื้อทำใหม่และซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมด
ท้ายที่สุด เจ้าของห้องยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยความเมตตาว่า “ขอให้โชคดีและกลับตัวใหม่ อย่าทิ้งภาระแบบนี้ไว้อีก” พร้อมบันทึกภาพการเจรจาไว้เป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันปัญหาผิดสัญญาในอนาคต