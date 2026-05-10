อำเภอบางละมุง สั่งโรงแรมในพื้นที่หยุดให้บริการผู้เข้าพักรายวัน-เตรียมสั่งระงับใช้อาคารหลังไม่มีใบอนุญาต​

ศูนย์ข่าวศรีราชา- อำเภอบางละมุง ร่วมเทศบาลหนองปรือ ตรวจสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่หลังได้รับร้องเรียนจากผู้ประกอบการด้วยกันว่าเปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาต เบื้องต้นสั่งหยุดให้บริการผู้เข้าพักรายวันแล้ว เตรียมสั่งระงับใช้อาคารต่อ
นายคำไพร เหลาแสน ปลัดอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นายวุฒิกร ชัยสิทธิ์ สถาปนิกและนายตรวจเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุงและ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบ โรงแรมรามันยารีสอร์ท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หลังได้รับมอบหมายจาก นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง ให้เข้าตรวจสอบโรงแรมดังกล่าวหลังได้รับร้องเรียนจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพัทยา
โดยในส่วนของอำเภอบางละมุง ได้ขอตรวจสอบเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งผู้จัดการและเจ้าของโรงแรมแจ้งว่าไม่มี และมีเพียงใบอนุญาตเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เพียงเท่านั้น ส่วนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ประเภทโรงแรมอยู่ในระหว่างการดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 แต่ยังไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้
ขณะที่ นายวุฒิกร ชัยสิทธิ์ สถาปนิกและนายตรวจเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ เผยว่าเบื้องต้นผู้ประกอบการแจ้งว่าเคยยื่นขออนุญาตไว้ในรูปแบบอพาร์ทเมนท์เซอร์วิสเท่านั้น แต่จากการตรวจสอบพบว่า โรงแรมแห่งนี้ไม่เคยมีการขออนุญาตใช้อาคาร
และยังพบว่าโรงแรมแห่งนี้มีการก่อสร้างผิดแบบ ทั้งระยะห่างของตัวอาคารทั้ง 2 อาคารที่จะต้องห่างกัน 6 เมตร และความสูงต้องไม่เกิน 22 เมตร และไม่เคยยื่นขอดัดแปลงแก้ไขตัวอาคาร
อีกทั้งในต้นสัปดาห์หน้า เทศบาลเมืองหนองปรือ จะออกคำสั่งระงับใช้อาคารดังกล่าว ส่วนอำเภอบางละมุง ได้แจ้งต่อผู้ประกอบการให้ยุติการให้บริการผู้เข้าพักประเภทรายวันแล้ว และหากพบการกระทำความผิดอีก ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันที