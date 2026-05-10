กลุ่มคนเสื้อแดงเมืองอุบลฯคนเข้ากรุงเทพฯไปรับ “ทักษิณ” ออกจากคุก

อุบลราชธานี-คนเสื้อแดงจังหวัดอุบลราชธานีหลายสิบคนเดินทางเข้ากรุงเทพฯไปรับนายทักษิณ ชินวัตรออกจากคุก เพื่อแสดงให้เห็นว่าชาวจังหวัดอุบลราชธานี ยังรักคิดถึงเสมอ อยากให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก
ที่หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี กลุ่มคนเสื้อแดงนำโดยนายปรีดี พันทิวา แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงและแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และอดีตแกนนำกลุ่มรักประชาธิปไตยภาคอีสาน 20 จังหวัดภาคอีสาน นำมวลชนคนเสื้อแดง ขึ้นรถบัสแบบเช่าเหมาออกเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี มุ่งหน้าไปที่เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพฯ เพื่อไปต้อนรับและให้กำลังใจกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการพักโทษและปล่อยออกจากเรือนจำในวันที่ 11 พ.ค.
โดยคนเสื้อแดง ซึ่งทั้งหมดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุจะพากันไปพักรอที่หน้าเรือนจำและร่วมทำกิจกรรมรับขวัญร่วมกับคนเสื้อแดงกลุ่มอื่นๆที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ
นายปรีดี บอกว่า คนเสื้อแดงมั่นใจว่าตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีมา ไม่มีใครดีเท่านายทักษิณ ที่ทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ ประชาชนจึงต้องการไปรอต้อนรับ หลังเก็บความรู้สึกรอนายทักษิณมานาน วันนี้ จึงเป็นวันที่คนเสื้อแดงมีความสุขมากๆ
ถ้าถามใจคนเสื้อแดงก็อยากให้นายทักษิณกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับนายทักษิณจะเอาอย่างไร แต่อย่างไรนายทักษิณก็อยู่ในดวงใจของประชาชน และที่เดินทางไปรับ เพื่อแสดงให้นายทักษิณรู้ว่ายังคงอยู่ในดวงใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีเสมอ
สำหรับคนเสื้อแดงจังหวัดอุบลราชธานี จะเดินทางไปรับนายทักษิณ จะมีการทยอยกันเดินทางไปในแต่ละอำเภอ โดยเช่าเหมารถประมาณ 20 คัน คิดเป็นมวลชนน่าจะเกินร้อยคน