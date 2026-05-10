คนเสื้อแดงอุดรทยอยเข้ากรุงรับ “ทักษิณ”ออกจากคุกพรุ่งนี้

อุดรธานี-“มวลชนคนเสื้อแดงกลุ่มคนรัก ‘ทักษิณ’ที่อุดรธานี นัดรวมพลขึ้นรถไฟเข้ากรุง รอรับหน้าเรือนจำพรุ่งนี้(11 พ.ค.)ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและเลือกเดินทางด้วยรถไฟเพราะค่าตั๋วถูก
ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัด อุดรธานี ว่า ภายหลังนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้รับการปล่อยตัว ออกจากเรือนจำในวันพรุ่งนี้( 11 พ.ค.) ส่งผลให้บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งถือเป็นฐานมวลชนสำคัญของกลุ่มคนรักทักษิณหรือกลุ่มคนเสื้อแดง เริ่มกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง บรรดาแกนนำและแนวร่วมในหลายอำเภอได้นัดหมายรวมตัวเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อรับนายทักษิณหน้าเรือนจำ
แหล่งข่าวระบุว่า ได้มีการนัดรวมตัวกันที่สถานีรถไฟอุดรธานี ในช่วงเช้าวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ ก่อนเดินทางด้วยรถไฟเข้าสู่กรุงเทพฯ โดยเลือกใช้การเดินทางด้วยระบบราง เนื่องจากสะดวกต่อการรวมขบวนและช่วยลดค่าใช้จ่าย คาดว่าจะเดินทางถึงกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำวันเดียวกัน เพื่อพักค้างคืนและเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันสำคัญ
จากการสอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีรถไฟอุดรธานี ให้ข้อมูลว่า ในช่วงค่ำก่อนหน้านี้พบเห็นกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งทยอยเดินทางมารอขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร แต่ไม่ได้สอบถามรายละเอียดว่าเดินทางไปทำภารกิจใด อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา เริ่มมีประชาชนเดินทางเข้ามาใช้บริการบริเวณสถานีมากกว่าปกติ
แหล่งข่าวในกลุ่มมวลชนเปิดเผยว่า ในช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้(11 พ.ค.)มวลชนทั้งหมดจะเคลื่อนตัวไปยังบริเวณหน้าเรือนจำ เพื่อรอให้การต้อนรับ ทักษิณ ชินวัตร ทันทีที่ได้รับอิสรภาพ โดยหลายคนมองว่าเป็น “วันประวัติศาสตร์” ที่รอคอยมานาน และต้องการไปแสดงพลังสนับสนุนต่ออดีตผู้นำที่ยังคงได้รับความนิยมในหมู่คนเสื้อแดงและมวลชนระดับรากหญ้าในภาคอีสาน