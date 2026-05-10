เงินซื้อได้คนไทยเครือข่าย “คลังแสงจีนเทา” รวบเพิ่มเจ้าของบัญชีซื้อขาย M4 โยงทหารเรืออีก 2นาย

ศูนย์ข่าวศรีราชา -เงินซื้อได้จริง ตร.ตามรวบอีก1 คนไทยเอี่ยว “หนุ่มจีนตั้งคลังแสงในชลบุรี” อ้างทำหน้าที่เพียงเปิดบัญชีรับโอนเงินซื้อขายอาวุธปืน “เอ็มโฟร์” หรือ M4 พบยังมีอีก 2 เป็นทหารเรือทำหน้าที่จัดหาอาวุธ และ 1 ในนั้นถูกให้ออกจากราชการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตามตัว
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดี นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปี ชาวจีน ตั้ง คลังแสงขนาดย่อมซุกอาวุธสงคราม-ระเบิดอานุภาพทำร้ายล้างรุนแรงในบ้านพักเขต อ.บางละมุง จ.ชลบุรี คาดอาจมีเอี่ยวเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ พบคลิปภาพฝึกอาวุธร่วมหน่วยBHQ ของกัมพูชาหลังจากที่เมื่อวานนี้ ( 9 พ.ค.) พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามคดีที่ สภ.นาจอมเทียน พร้อมสั่งการให้เร่งขยายผลในทุกมิติ
พร้อมสั่งสอบลึกใน 5 ประเด็นสำคัญคือ 1.ตรวจสอบประวัติตัวผู้ต้องหา 2.ตรวจสอบการเดินทางเข้าออกประเทศ 3.ตรวจสอบอาชีพและผู้เกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบที่มาของอาวุธ และ5.ตรวจสอบเส้นทางการติดต่อทางโทรศัพท์ บัญชีรวมถึงเส้นทางการเงิน และข้อมูลการติดต่อและความเชื่อมโยงในทุกมิติ รวมทั้งภรรยาชาวไทยของผู้ต้องหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่
ที่สำคัญยังได้ขยายผลเส้นทางการซื้อขายอาวุธปืน “เอ็มโฟร์” หรือ M4 หลังพบข้อมูลมีการขายให้กับชาวจีนในราคากระบอกละประมาณ 200,000 บาท จนสามารถควบคุมตัว นายคเชนทร์ เสียงล้ำ ครูฝึกยิงปืนสนามพัทยา และ พ.จ.อ.เมธี นารมย์ สังกัดกรมสารวัตรทหารเรือสัตหีบ จ.ชลบุรีกองทัพเรือ มาสอบปากคำเพิ่มเติม หลังพบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาอาวุธดังกล่าวส่งต่อให้กับผู้ต้องหาชาวจีนนั้น
เมื่อช่วงเย็นวันเดียวกัน ( 9 พ.ค.) ตำรวจสืบสวนภาค 2 และสืบสวนจังหวัดชลบุรี ได้นำกำลังพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ในพื้นที่ ม.6 ภายในซอยเทศบาล 79 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นจุดมอบปืน m4 และเป็นที่อยู่ของ นายจำลอง สุทธิรัมย์ อายุ 51 ปี เจ้าของบัญชีที่นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาสัญชาติจีน โอนเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อซื้ออาวุธปืน m4 และได้ควบคุมตัว นายจำลอง กลับมาสอบสวนที่สภ. นาจอมเทียน
เบื้องต้น นายจำลอง อ้างว่ามีหน้าที่เพียงเปิดบัญชีรับโอนเงินจากผู้ต้องหาชาวจีนเท่านั้น โดยไม่ทราบว่าเป็นเงินจากการซื้อขายสิ่งใด แต่จากแนวทางการสืบสวนพบว่าเครือข่ายผู้จัดหาอาวุธปืนดังกล่าวขณะนี้มีผู้เกี่ยวข้องรวม 5 คน โดยเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยเข้าสอบสวนแล้ว 3 คน และยังเหลืออีก 2 คน และมีรายงานว่าเป็นทหารเรือ ซึ่งยังอยู่ในช่วงของการติดตามตัว ซึ่ง1 ในนั้นถูกให้ออกจากราชการไปก่อนหน้านี้แล้ว
ทั้งนี้ ตำรวจยืนยันว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา หรือจับกุมบุคคลเพิ่มเติม เป็นเพียงการเชิญตัวมาสอบสวนเพื่อหาความเชื่อมโยงเท่านั้น แต่หากพบว่าบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการจัดหาอาวุธสงคราม จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้น