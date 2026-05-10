หมอดูดังตกใจชัด!กองปราบบุกค้นบ้าน-เชิญตัวสอบปมโดนกล่าวหาล่วงละเมิดคนแก้กรรม

ลำพูน - หมอดูดังลำพูน-ล้านนา วัย 67 ปี ออกอาการตกใจชัด..หลังกองปราบเข้าค้นบ้านอายัดเสื้อผ้า-เอกสารอีกหลายลังตรวจ พร้อมเชิญตัวสอบปมถูกกล่าวหาล่วงละเมิดคนแก้กรรม
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านของนายไพศาล อายุ 67 ปี บ้านท่ากองิ้ว หมู่ 2 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เมื่อเย็นวันที่ผ่านมา(9 พ.ค.69) เพื่อหาข้อมูลหลักฐานต่างๆที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับคดี
หลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาว ถูกกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศคที่าทำพิธีแก้กรรมมากหน้าหลายตา หนึ่งในนั้นเป็นนักธุรกิจหนุ่มเชียงใหม่ที่ได้เข้าร้องเรียนผ่านเพจสายไหมต้องรอด และแจ้งความดำเนินคดี ตามที่ข่าวนำเสนอไปก่อนหน้านั้น
ซึ่งในช่วงแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกไปถึง เจ้าตัวมีสีหน้าคล้ายตกใจอย่างเห็นได้ชัด เพราะหวั่นว่าจะถูกจับกุม แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามาตรวจค้นหาหลักฐานต่างๆที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับคดี โดยตรวจยึดเอกสารประมาณ 3-4 ลัง และเสื้อผ้า พร้อมทั้งเชิญตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
และเชิญตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ห้องสืบสวน สภ.ป่าซาง จ.ลำพูน แต่ อ.ไพศาล อ้างว่ากำลังจะกินข้าวเพราะถึงเวลากินข้าวมื้อเย็น แต่กินไม่ลง ขอเวลากินข้าวสักพัก
ต่อมาเวลาประมาณ 20.21 น.อ.ไพศาล ได้เดินทางมาพร้อมกับเลขาฯส่วนตัว เพื่อให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบ แต่ได้ปฎิเสธในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน