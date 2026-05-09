รมว.ทส.สั่งเร่งเยียวยา ครอบครัวเจ้าหน้าที่แก่งกระจาน หลังพ่อถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตในป่าละอู

ประจวบคีรีขันธ์ – พบศพบิดาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตกลางป่าละอู ขณะออกหาเก็บผักและของป่าตามวิถีดั้งเดิม ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงความเสียใจ พร้อมสั่งเร่งช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวอย่างเร่งด่วน
วันนี้ ( 9 พ.ค.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายนิทัศน์ นุ่นสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กรณีพบร่างประชาชนเสียชีวิตในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ภายหลังนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบเหตุการณ์ ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ เร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยด่วน
นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 3 (ห้วยป่าเลา) ได้รับแจ้งเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตบริเวณพื้นที่ป่าผาแดง ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทราบชื่อคือ นายประพนธ์ ดิลกพรเสรี อายุ 56 ปี ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงดั้งเดิม ซึ่งเป็นบิดาของ น.ส.ภาวีนา ดิลกพรเสรี เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว
จากการตรวจสอบพบว่า นายประพนธ์ได้เข้าไปเก็บหาผักและของป่าตามวิถีชีวิตดั้งเดิมในพื้นที่ที่ได้รับสิทธิอนุญาตตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชนดั้งเดิมสามารถเก็บหาทรัพยากรที่เกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล
ทั้งนี้ นายประพนธ์ได้ออกจากบ้านไปเก็บหาผักตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนจะขาดการติดต่อ ญาติและผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านป่าละอู จึงช่วยกันออกติดตาม กระทั่งพบเสียชีวิตอยู่ภายในป่าในวันนี้
ผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่า ผู้เสียชีวิตมีซี่โครงหักแทงปอด จนเกิดภาวะลมรั่วในทรวงอก คาดว่าเกิดจากการถูกช้างป่าทำร้าย และแรงเหวี่ยงกระแทกพื้นอย่างรุนแรง
ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ดูแลด้านสวัสดิการและการจัดงานศพ ณ วัดป่าละอู อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณามอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการ กรณีผู้ประสบภัยจากช้างป่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียต่อไป