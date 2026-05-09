“ทุเรียนกู้ภัย” อร่อยได้บุญ! หัวหน้ากู้ภัยผุดไอเดียขายทุเรียน หาเงินซ่อมรถ-ซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิต

สระบุรี - หัวหน้าชุดกู้ภัยดวงตะวัน สระบุรี พลิกบทบาทชั่วคราวมาเปิดร้าน “ทุเรียนกู้ภัย” นำรายได้ช่วยซ่อมรถกู้ภัย เติมน้ำมัน และจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิต หลังหน่วยงานประสบปัญหางบประมาณจำกัด พร้อมชูจุดขาย “กรีดเนื้อโชว์ ไม่เน้นเคาะ” รับประกันคุณภาพ หากเนื้ออ่อน-เน่า-เละ เคลมได้ทันที หวังให้ประชาชนได้อิ่มอร่อยควบคู่การทำบุญช่วยสังคม
ท่ามกลางสถานการณ์ที่อุปกรณ์กู้ภัยหลายรายการเริ่มชำรุดและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน นายจิรวัฒน์ หัวหน้าชุดกู้ภัยดวงตะวัน จังหวัดสระบุรี ได้เกิดแนวคิดหารายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชน ด้วยการเปิดร้านจำหน่ายทุเรียนภายใต้ชื่อ “ทุเรียนกู้ภัย” โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ซ่อมแซมรถกู้ภัย เติมน้ำมัน และจัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพเพิ่มเติม
นายจิรวัฒน์ เปิดเผยว่า ปกติตนเองไม่ได้ประกอบอาชีพขายทุเรียน แต่เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลทุเรียน จึงมองว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถสร้างรายได้มาช่วยเหลือหน่วยงานกู้ภัย ซึ่งขณะนี้มีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทั้งค่าซ่อมรถและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือประชาชนในเหตุฉุกเฉิน
สำหรับจุดเด่นของร้าน “ทุเรียนกู้ภัย” คือการขายแบบจริงใจ “กรีดเนื้อโชว์ ไม่เน้นเคาะ” เนื่องจากตนเองยังไม่มีความชำนาญเรื่องการฟังเสียงเคาะทุเรียนมากนัก จึงเลือกใช้วิธีกรีดให้ลูกค้าเห็นเนื้อด้านในก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพ
นายจิรวัฒน์ ยอมรับว่า ช่วงแรกต้องอาศัยการศึกษาและสอบถามเทคนิคจากพ่อค้าทุเรียนที่ไปรับสินค้ามาจำหน่าย ทั้งเรื่องการดูเนื้อและวิธีสังเกตทุเรียนสุก แต่เพื่อความสบายใจของลูกค้า ทางร้านจึงใช้วิธีเปิดให้เห็นคุณภาพแบบชัดเจน
แม้จะเพิ่งเปิดร้านได้เพียง 4-5 วัน แต่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากประชาชน โดยทางร้านยังมีนโยบายรับประกันคุณภาพ หากลูกค้าซื้อไปแล้วพบว่าเป็นทุเรียนเนื้ออ่อน เนื้อเน่า หรือเนื้อเละ สามารถนำมาเคลมเปลี่ยนลูกใหม่ หรือคืนเงินได้ทันทีตามความพึงพอใจของลูกค้า
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุน “ทุเรียนกู้ภัย” สามารถเดินทางไปอุดหนุนได้ที่ริมถนนสายพระพุทธบาท–บ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ บริเวณสวนนก ใกล้ศูนย์พุทธศรัทธา จังหวัดสระบุรี หรือสั่งซื้อผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของสมาคมกู้ภัยดวงตะวัน และโทรศัพท์ 094-537-8111
“อร่อยได้บุญแน่นอนครับ” นายจิรวัฒน์ กล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุน เพื่อนำรายได้ไปต่อยอดภารกิจช่วยเหลือสังคมต่อไป