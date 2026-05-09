ครั้งแรกในรอบ50ปีบ้านและสวนแฟร์ขยับสู่ภูมิภาคนำร่องที่ขอนแก่น สินค้ามากกว่า 500 บูธจัดเต็ม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“บ้านและสวนแฟร์” ขยับการจัดงานออกสู่ภูมิภาคเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปี ประเดิมจัดที่จังหวัดขอนแก่น 9 – 17 พ.ค.นี้ ณ ศูนย์การประชุมฯไคซ์ ภายใต้คอนเซปต์ “บ้านเฮามักม่วน”ถ่ายทอดแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผ่านเสน่ห์วิถีอีสานร่วมสมัยที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความคิดสร้างสรรค์ เผยมีสินค้าบ้านและสวนร่วมออกบูธมากกว่า 500 รายบนพื้นที่เกือบ 10,000 ตารางเมตร
บ่ายวันนี้(9 พ.ค.)ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานบ้านและสวนแฟร์ ขอนแก่น บ้านเฮามักม่วน ซึ่งจัดโดยบริษัทเอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟในเครืออัมรินทร์กรุ๊ป การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปีที่บ้านและสวนแฟร์ขยายการจัดงานออกสู่ภูมิภาคและเลือกขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่อง ภายใต้คอนเซปต์ของงาน “บ้านเฮามักม่วน” เพียงแค่วันแรกของงานก็มีประชาชนชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก เดินชมและเลือกซื้อสินค้าที่มาออกบูธกว่า 500 บูธ บนพื้นที่กว่า 9,000 ตารางเมตร
ภายในงานมีสินค้าเกี่ยวกับบ้านและสวนที่มีดีไซน์สร้างสรรค์แปลกใหม่ที่หลากหลาย ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน วัสดุก่อสร้าง ต้นไม้ ของแต่งสวน เครื่องใช้ไฟฟ้า งานคราฟต์ สินค้าไลฟ์สไตล์ รวมถึงกิจกรรมเสวนา เวิร์กช็อป และนิทรรศการสร้างสรรค์ 69 อาทิ room Showcase ในธีม “ISAN Common Grounds” ที่นำแนวคิดชานบ้านและพื้นที่ชุมชนอีสานมาถ่ายทอดผ่านงานออกแบบร่วมสมัย, นิทรรศการ “Design Exhibition” ภายใต้แนวคิด CHAIR PLAY รวมถึงโซน Garden of Ideas ที่นำเสนอไอเดียสวนเมดิเตอร์เรเนียนและสวนญี่ปุ่นสำหรับพื้นที่เมือง โดยงานจัด 9 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 9 – 17 พ.ค.นี้
นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า ขอนแก่นไม่ได้เป็นแค่หัวเมืองของภาคอีสาน แต่เป็นเมืองที่มีพลัง มีความสร้างสรรค์และผู้คนที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้า จังหวัดขอนแก่นในวันนี้กำลังเปลี่ยนอย่างมีทิศทางและมีความหมาย เราไม่ได้แค่เติบโตในแง่ตัวเลข แต่กำลังเติบโตไปเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดที่นี่ หรือคนที่เลือกย้ายมาตั้งรกรากที่นี่
ซึ่งการมาของบ้านและสวนในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงงานแสดงสินค้า แต่คือหนึ่งในสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการอยู่อาศัย ไลฟ์สไตล์และความคิดสร้างสรรค์ของภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการต้อนรับการลงทุนและกิจกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต อันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัดและภูมิภาคต่อไป
“ต้องขอขอบคุณทีมงานบ้านและสวนแฟร์ที่เลือกขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่องและหวังว่างานในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียใหม่ๆเศรษฐกิจรูปแบบใหม่และการสร้างบ้านเฮาให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไปพร้อมๆกัน”รองผู้ว่าฯขอนแก่นกล่าว
ขณะที่นายดำรง ลี้ไวโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า งานบ้านและสวนแฟร์จัดต่อเนื่องมากว่า 26 ปี และปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษในวาระครบรอบ 50 ปีของแบรนด์บ้านและสวน เราจึงตัดสินใจนำงานออกสู่ภูมิภาคครั้งแรกที่ขอนแก่นเพราะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย์ และตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางสำคัญของภาคอีสาน
นายดำรงกล่าวอีกว่า เราไม่ได้มองว่านี่คืองานแฟร์ขายสินค้าทั่วไป แต่เป็นงานที่สร้างประสบการณ์ให้กับคนทุกวัย เป็น Family Event ที่ทุกคนสามารถมาใช้เวลาร่วมกันได้ทั้งวัน เดินเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์สร้างสรรรค์แปลกใหม่ เลือกซื้อต้นไม้ที่ชื่นชอบ หลายคนอาจจะเดินทั้งวันก็ยังเดินไม่ทั่วงานก็เป็นได้ เพราะมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมาก นอกจากนี้การจัดงานของเรายังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางฯลฯ