รวบ “ทัวร์เถื่อน” คาด่านพรมแดนนครพนม เปิดเพจขายแพ็กเกจเที่ยวลาวผิดกฎหมาย

นครพนม-ตำรวจท่องเที่ยวนครพนม สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการซ้อนแผนจับกุมขบวนการนำเที่ยวผิดกฎหมาย หลังเปิดเพจโฆษณานำเที่ยวแบบครบวงจร เอาเปรียบธุรกิจที่ทำถูกต้อง แจ้งข้อหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด่านพรม จังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 (กรมการท่องเที่ยว), ตำรวจท่องเที่ยวนครพนม (ส.ทท.4 กก.1 บก.ทท.2) และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ได้ปฏิบัติการซ้อนแผนบุกจับกุมขบวนการนำเที่ยวผิดกฎหมาย หลังพบพฤติกรรมโพสต์ขายทัวร์ผ่านโซเชียล ตัดหน้าผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ทำถูกกฎหมาย
ก่อนการจับกุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการขยายผลจากการเฝ้าตรวจทางออนไลน์ พบเพจรถตู้ชื่อดังในจังหวัดนครพนม มีพฤติการณ์โฆษณาขายโปรแกรมท่องเที่ยว “เที่ยวลาว ท่าแขก คำม่วน” แบบครบวงจร ทั้งจัดหาที่พัก อาหาร และบริการทำหนังสือผ่านแดน (Border Pass) เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมบริเวณด่านพรมแดนนครพนม ขณะกำลังเตรียมนำคณะเดินทาง
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา “ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 (มาตรา 15 ประกอบมาตรา 80) ซึ่งมีบทลงโทษดังนี้ โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี โทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครพนม เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากการจับกุมขบวนการนำเที่ยวผิดกฎหมายแล้ว เจ้าหน้าที่ยังได้สุ่มตรวจรถตู้นักท่องเที่ยวคันอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อป้องกันการฉวยโอกาส เบื้องต้นไม่พบการกระทำผิดเพิ่มเติม โดยส่วนใหญ่เป็นการเหมารถเพื่อเดินทางท่องเที่ยวเองในกลุ่มเครือญาติและเพื่อนฝูง ซึ่งไม่เข้าข่ายการทำธุรกิจนำเที่ยวผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ข้อควรระวังสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะใช้บริการผู้ประกอบการนำเที่ยว ควรเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตลอดการเดินทาง