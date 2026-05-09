“อุทยานฯ แก่งกระจาน” เผยภาพนาทีหายาก! เสือดำพลอดรักกลางถนน สะท้อนสัตว์ป่ามั่นใจความปลอดภัย-ป่าสมบูรณ์

เพชรบุรี - ภาพสุดหาชมยากกลางผืนป่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นักท่องเที่ยวบันทึกคลิป “เสือดำ” 2 ตัว ออกมาหยอกล้อและแสดงพฤติกรรมผสมพันธุ์ริมถนนภายในอุทยานฯ สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และความสำเร็จในการดูแลพื้นที่ป่ามรดกโลก จนสัตว์ป่ารู้สึกปลอดภัยและกล้าใช้ชีวิตตามธรรมชาติใกล้ผู้คนมากขึ้น
วันนี้ ( 9 พ.ค.) นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยคลิปวิดีโอสุดตื่นตาตื่นใจ ซึ่งบันทึกได้โดยนักท่องเที่ยวชาวไทย ขณะเดินทางผ่านเส้นทางภายในอุทยานฯ โดยปรากฏภาพเสือดำขนาดใหญ่ 2 ตัว กำลังหยอกล้อและแสดงพฤติกรรมการผสมพันธุ์กันอย่างเป็นธรรมชาติบริเวณริมถนน ท่ามกลางความตื่นเต้นของผู้พบเห็น
นายมงคล ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นภาพที่หาชมได้ยากยิ่งในธรรมชาติ เนื่องจากโดยปกติ “เสือดำ” เป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระแวดระวังสูง และมักอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าลึก การที่สัตว์ป่าออกมาแสดงพฤติกรรมการสืบพันธุ์ใกล้เส้นทางสัญจรเช่นนี้ จึงถือเป็นดัชนีสำคัญที่สะท้อนว่าสัตว์ป่ารู้สึกถึง “ความปลอดภัย” และไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์
“พฤติกรรมนี้สะท้อนถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในฐานะพื้นที่มรดกโลก ที่พยายามรักษาสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ จนทำให้สัตว์ป่าไว้วางใจ และกล้าออกมาแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ แม้อยู่ใกล้เขตถนน” หัวหน้าอุทยานฯ กล่าว
ทั้งนี้ ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ยังขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้ความเร็วตามที่กำหนด และหลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ป่า เพื่อคงไว้ซึ่งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่าหายากในธรรมชาติต่อไป