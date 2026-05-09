“ศุภจี” ลุยจันทบุรีอีกรอบหารือรัฐ-เอกชนวางมาตรการพยุงราคาทุเรียน-มังคุด รับมือผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากช่วง พ.ค.

จันทบุรี- “ศุภจี” ลงพื้นที่จันทบุรีประชุมร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้อง-ผู้ประกอบการล้ง วางมาตรการพยุงราคาทุเรียน-มังคุด รับมือผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากช่วงเดือน พ.ค. ย้ำแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบ ขยายตลาดส่งออก กระตุ้นการบริโภคในประเทศ ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ ( 9 พ.ค.) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อตรวจราชการและติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุด ที่กำลังจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงกลางเดือน พ.ค.นี้
และยังได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนภาคเอกชน ผู้ประกอบการล้งส่งออก สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนและมังคุด สมาคมทุเรียนไทย หอการค้าจังหวัดจันทบุรี และตัวแทนเกษตรกร ณ โรงคัดบรรจุ บริษัท อรษา ฟรุ๊ต จำกัด หรือล้งอรษา อ.เมืองจันทบุรี
เพื่อหาแนวทางในการรักษาเสถียรภาพราคาทุเรียนและมังคุด การบริหารจัดการผลผลิต การขยายตลาดส่งออก การกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของภาคผลไม้ไทย เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก สามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
นางศุภจี เผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ติดตามสถานการณ์ผลไม้เท่านั้น แต่ยังเป็นการรับฟังปัญหาโดยตรงจากผู้ประกอบการ ล้งส่งออก สมาคมต่างๆ และเกษตรกร เพื่อร่วมกันวางแผนล่วงหน้าในการรองรับผลผลิตที่กำลังจะออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดของภาคตะวันออก
“วันนี้เรามาที่ ล้งอรษา ซึ่งเป็นล้งของคนไทยที่มีความตั้งใจในการดูแลคุณภาพผลไม้ และทำงานร่วมกับหลายภาคส่วน เพื่อให้ผลไม้ไทยสามารถทำราคาได้ ช่วยพยุงรายได้ของชาวสวน และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในตลาดส่งออก”
และยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยเน้นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งด้านคุณภาพ การคัดแยก การตลาด การแปรรูป และการเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมผลักดันการส่งออกและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเต็มที่
ส่วนกรณีการจำหน่ายมังคุดผ่านช่องทางไลฟ์สด ที่จะมีการนำอินฟลูเอ็นเซอร์ เข้ามาช่วยทำตลาดภายในประเทศแบบทุเรียนหรือไม่นั้น นางศุภจี เผยว่ากระทรวงฯ ยังสนับสนุนการเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านออนไลน์และไลฟ์คอมเมิร์ซ รวมถึงความร่วมมือกับโมเดิร์นเทรด เพื่อนำผลไม้คุณภาพจากชาวสวนเข้าสู่ผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งทำงานเชิงรุกทั้งการเจรจาตลาดส่งออกล่วงหน้า และสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งการเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านออนไลน์และไลฟ์คอมเมิร์ซ เพื่อช่วยระบายผลผลิตให้ได้มากที่สุด รวมทั้งยังมีการหารือเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนและอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบการภายในประเทศ รวมถึงการยกระดับคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งในเรื่องการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง การแปรรูป และการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ไทยในระยะยาว
นางศุภจี ยังกล่าวถึง “มังคุดลูกเล็ก” หรือมังคุดไร้เมล็ด ว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพดี แม้ขนาดผลจะไม่ใหญ่ แต่มีรสชาติอร่อย เหมาะกับผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้หญิง พร้อมสนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตลักษณะนี้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
“สิ่งสำคัญคือการดูแลคุณภาพผลผลิตตั้งแต่ต้นทาง หากชาวสวนดูแลคุณภาพได้ดี ภาครัฐก็พร้อมสนับสนุนทั้งเรื่องตลาด การขนส่ง การคัดแยก การแปรรูป และการกระจายสินค้า เพื่อให้ผลไม้ไทยไปถึงมือผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม และชาวสวนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน” นางศุภจีกล่าว
และภายหลังการประชุมยังได้เยี่ยมชมกระบวนการคัดบรรจุมังคุดเพื่อการส่งออก พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกรท่ามกลางความหวังว่ามาตรการต่างๆ ที่กำลังเร่งผลักดัน จะช่วยรักษาเสถียรภาพราคาผลไม้ไทยในฤดูกาลผลิตปี 2569 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.