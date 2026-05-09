ผญบ.บุรีรัมย์วอน! จัดกำลังคุมเข้มชายแดน หลังทหารเขมรล้ำเขตไทยยิงไล่ชาวบ้าน ผวาบุกปล้นจับปชช. เป็นตัวประกัน

บุรีรัมย์ - ผญบ.สายโท 1 ใต้ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เรียกร้องให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดกำลังดูแลชายแดน หลังทหารเขมรเหิมหนักพกอาวุธครบมืดรุกล้ำเขตแดนไทย ยิงปืนไล่ชาวบ้านที่ไปหาจับอึ่ง หวั่นลอบข้ามแดนเข้ามาปล้น ทำร้าย และจับชาวบ้านเป็นตัวประกัน เตือนสอดส่องคนแปลหน้า
วันนี้ (9 พ.ค.69) นายกิจตพัฒน์ สุดชนะ ผู้ใหญ่บ้านสายโท 1 ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ขอความร่วมมือชาวบ้านในหมู่บ้าน ช่วยกันสอดส่องบุคคลแปลกหน้า หวั่นทหารเขมรแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุร้าย พร้อมเตือนชาวบ้าน เกษตรกร ที่จะเข้าไปหาปลา จับอึ่ง ทำสวน ทำไร่ ตามแนวชายแดนเพิ่มความระมัดระวัง และไม่ควรไปคนเดียว
หลังเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านในหมู่บ้านไปหาจับอึ่งบริเวณท้ายเขื่อนบ้านสายโท 3 ใต้ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด แล้วเจอทหารเขมรกว่า 10 นาย อาวุธครบมือ รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยทั้งใช้ปืนยิงไล่คนหาอึ่ง จนต้องจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้ แล้วเดินเท้าฝ่าความมืดหนีเอาตัวรอด เมื่อคืนวันที่ 8 พ.ค.69 ที่ผ่านมา สร้างความกังวลใจให้กับคนในพื้นที่
ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้าน ยังระบุอีกว่า ที่ผ่านมามีข่าวว่าทหารเขมรรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยหลายครั้ง เพราะแนวชายแดนบางจุดเป็นพื้นที่ราบ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกำลังไปเฝ้าดูแล และเร่งสร้างกำแพง เพื่อป้องกันไม่ให้ทหารกัมพูชา เล็ดลอดเข้ามายังดินแดนไทย เพราะเกรงว่าอาจจะเข้ามาก่อเหตุปล้นสะดม หรือจับชาวบ้านเป็นตัวประกัน ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างหวาดระแวง เนื่องจากเหตุการณ์ในอดีตเคยเกิดขึ้นมาแล้ว