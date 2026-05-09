มาอีกล็อต!ทหารพรานไล่ยิงสกัดระทึก หนุ่มรุ่นวัย 21 ซิ่งฟอร์จูนเนอร์ขนยาถึง 4 ล้านเม็ดแหกด่าน

เชียงราย - ถี่ยิบเหมือนนัดกันขน..หน่วยข่าวทหารพราน ฉก.ทพ.31 ล็อกเป้าได้-ประสานตั้งจุดสกัดได้แค่ชั่วโมงเศษ เจอฟอร์จูนเนอร์ซิ่งแหกด่านฯ จนต้องไล่ยิงสกัด พบหนุ่มรุ่นวัย 21 ขนยาบ้ามาเต็มรถอีก 17 กระสอบใหญ่ เบ็ดเสร็จกว่า 4,000,000 เม็ด
วันนี้ (9 พ.ค.) ทหารพราน ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษ ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น.เศษ ว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบขนยาบ้าจำนวนมากมาจากชายแดนไทย-เมียนมา ผ่านพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อนำไปส่งยังพื้นที่ตอนในของประเทศ จึงได้นำกำลังพลออกตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนพื้นที่หมู่บ้านแม่คำ ต.แม่คำ อ.แม่จัน
กระทั่งเวลาประมาณ 11.45 น.เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถต้องสงสัย เป็นโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีขาวดำ ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ขับจะผ่านจุดตรวจจุดสกัดท่าทางมีพิรุธ
เจ้าหน้าที่จึงได้ให้สัญญานเพื่อแสดงให้หยุดตรวจ แต่คนขับกลับเร่งเครื่องและขับหลบหนี รวมทั้งคนในรถมีลักษณะเหมือนมีอาวุธ เจ้าหน้าที่จึงได้ใช้อาวุธยิงสกัดกระทั่งรถหยุด จึงเข้าไปตรวจสอบพบมีคนขับเป็นชายเดินทางมาตามลำพังทราบชื่อต่อมาว่านายอาจ่า อายุ 21 ปี ชาว ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย
ตรวจสอบภายในเบาะนั่งในรถพบบรรทุกกระสอบฟางมาด้วย 17 กระสอบ ภายบรรจุยาบ้าเต็มทุกกระสอบ รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 4,000,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวนายอาจ่าเอาไว้
วันเดียวกัน พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบให้ พ.อ.ธวัฒน์ อินกอง รอง ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง พ.ต.โกมินทร์ บุญภา รอง ผบ.ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง เดินทางไปตรวจสอบของกลางทั้งหมดและนำตัวนายอาจ่าพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่จัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.