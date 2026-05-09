เหิมเกริมไม่หยุด! ทหารเขมรกว่า 10 นายอาวุธครบมือ รุกล้ำเขตแดนไทยกว่า 1 กม. ยิงไล่ชาวบ้านบุรีรัมย์ ทิ้ง จยย.หนีตาย

บุรีรัมย์- เหิมเกริมไม่หยุด! ชาวบ้านชายแดน อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์ไปส่องไฟจับอึ่งท้ายอ่างเก็บน้ำ เจอทหารเขมรกว่า 10 นายอาวุธครบมือรุกล้ำเข้ามาเขตแดนไทยกว่า 1 กม. และยิงปืนไล่ ต้องจอด จยย.ทิ้งไว้ เดินเท้าลัดเลาะป่าท่ามกลางความมืดหนีตาย จนท.ฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบและพาชาวบ้านเข้าไปเอา จยย.ออกมา พบร่องรอยทหารเขมรข้ามมาในเขตไทยจริง ลุงเล่านาทีหนีตายเผยอึ่ง กก.ละพัน ก็ไม่กล้าไปอีกกลัวถูกจับเป็นตัวประกัน
วันนี้ (9 พ.ค.69 ) เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหลายหน่วย ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ตชด. ฝ่ายปกครอง และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมทั้งได้พาชาวบ้านเข้าไปเอารถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน ที่จอดทิ้งไว้บริเวณอ่างเก็บน้ำสายโท 3 ใต้ ตำบลจันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ออกมา แล้วเดินเท้าหนีเอาตัวรอด
หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมา (8 พ.ค.69) นายอภิลักษณ์ บุตรเพชร อายุ 64 ปี ชาวบ้านสายโท 1 ใต้ และ นายประยูร บุญค้ำ อายุ 59 ปี ชาวบ้านสายโท 2 ใต้ ได้พากันขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปส่องไฟจับอึ่งบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านสายโท 3 ใต้ ใกล้กับฐานแมงป่อง อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเขตแดนไทย แล้วบังเอิญไปเจอทหารเขมรกว่า 10 นาย อาวุธปืนครบมือ เดินอยู่ในเขตแดนไทย ซึ่งห่างจากจุดเขตแดนไทย-กัมพูชา กว่า 1 กิโลเมตร สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านทั้ง 2 คน แต่ทั้งสองทำใจดีสู้เสือทำทีเดินหลบไปหาจับอึ่งทางอื่น แต่ทหารเขมรได้ยิงปืนไล่ 1 นัด จึงรีบพากันเดินเท้าลัดเลาะป่าท่ามกลางความมืด เพื่อหนีเอาตัวรอด ก่อนโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน โดยทิ้งรถจักรยานยนต์เอาไว้ ไม่กล้าย้อนกลับไปเอาเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัย
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถนำรถจักรยานยนต์ทั้ง 2 คัน ออกจากจุดที่ชาวบ้านจอดทิ้งไว้ กลับมาบ้านเรียบร้อยแล้ว โดยนายอภิลักษณ์ และนายประยูร ที่ประสบเหตุยังอยู่ในความอ่อนเพลียและตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการสอบถาม นายอภิรักษ์ หนึ่งในชาวบ้านที่ประสบเหตุการณ์ เล่าว่า เมื่อคืนประมาณ 2 ทุ่มเศษ ได้ออกไปจับอึ่งกับนายประยูร เพราะหลังจากฝนตกมีอึ่งเยอะ แต่ขณะกำลังส่องไฟหาจับอึ่งที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำสายโท 3 ใต้ ก็บังเอิญไปเจอทหารเขมรกว่า 10 นาย มีอาวุธปืนครบมือ เดินอยู่บริเวณดังกล่าว ก็ตกใจเพราะจุดดังกล่าวเป็นดินแดนไทย ห่างจากจุดเขตแดนไทย-กัมพูชา กว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งเขาพูดภาษาเขมรตนฟังไม่รู้เรื่อง แต่พยายามอธิบายเป็นภาษาไทยว่าพวกตนมาหาจับอึ่ง ไม่รู้ว่าทหารกลุ่มดังกล่าวฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือไม่ แต่ตนกับเพื่อนบ้านอีกคน ทำใจดีสู้เสือพูดไปว่าเดี๋ยวจะเดินไปหาจับอึ่งทางอื่นก่อน เขาก็หันไปพูดคุยอะไรกันไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่อง
จากนั้นพวกตนรีบเดินออกจากกลุ่มทหารเขมรกึ่งเดินกึ่งวิ่ง แต่จังหวะที่เดินหนีได้ยินเสียงปืนยิงไล่หลัง 1 นัด คาดว่าน่าจะยิงขู่ จากนั้นพวกตนจึงตัดสินใจปิดไฟที่ใช้ส่องอึ่ง และเทอึ่งที่จับได้กว่า 2 กิโลกรัมทิ้งกลางทาง เพราะกลัวอึ่งร้องเสียงดังแล้วเขาจะรู้ว่าหนีไปทางไหน ได้พากันเดินเท้าหลบหนีราว 4 – 5 กิโลเมตร กระทั่งเที่ยงคืนคิดว่าหนีพ้นแล้วจึงโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านสายโท 1 ใต้ ให้ขับรถไปรับ แล้วตอนเช้าก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือ พาเข้าไปเอารถจักรยานยนต์ออกมา
“ไม่คาดคิดว่าทหารเขมรจะกล้าข้ามมาในเขตแดนไทย รู้สึกไม่ปลอดภัย หลังจากนี้คงไม่กล้าไปจับอึ่งหรือหาปลาแถวนั้นอีก แม้อึ่งจะกิโลกรัมละ 1,000 บาทก็ไม่กล้าไปแล้ว เพราะครั้งหน้าไม่รู้จะรอดชีวิตหรือไม่ อาจจะถูกยิงหรือถูกจับเป็นตัวประกันก็ได้” นายอภิลักษณ์ กล่าวทิ้งท้าย