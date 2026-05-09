ผู้ใหญ่บ้านสาวไอเดียแจ่ม ทำ “ไบโอชาร์” จากใบไม้แห้ง ลดขยะ-บำรุงดิน ใช้เตาศูนย์บาทต้นทุนต่ำ

อ่างทอง - ผู้ใหญ่บ้านสาวชาวอ่างทอง ผุดไอเดียทำปุ๋ย “ไบโอชาร์” (Biochar) จากใบไม้แห้งและเศษกิ่งไม้ภายในวัด ด้วย “เตาศูนย์บาท” หรือเตาหลุมขุดเอง เปลี่ยนขยะให้เป็นถ่านปรับปรุงดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยบำรุงต้นไม้ในวัดและพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน เผยศึกษาวิธีทำจากสื่อออนไลน์ก่อนนำมาปรับใช้จริงในชุมชน
วันนี้ ( 9 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณลานวัดศุขเกษมธรรมมิการาม ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พบ นันท์นภัส สังคะโย หรือ “ผู้ใหญ่แต” กำลังร่วมกับชาวบ้านและทางวัด ทำปุ๋ยไบโอชาร์จากใบไม้แห้ง โดยใช้ “เตาศูนย์บาท” เป็นการนำเศษใบไม้และกิ่งไม้ที่เก็บกวาดภายในวัดมาเผาเป็นถ่าน เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงดินและบำรุงต้นไม้ภายในวัด รวมถึงต้นไม้ริมทางสาธารณะในหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่แต เปิดเผยว่า ได้เรียนรู้วิธีการทำไบโอชาร์จากสื่อออนไลน์ ก่อนนำมาปรับใช้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยใช้วิธีขุดหลุมเป็นรูปทรงกรวย ปากหลุมกว้างประมาณ 1 เมตร ลึกประมาณ 80 เซนติเมตร จากนั้นนำใบไม้แห้งและเศษไม้ที่เก็บรวบรวมได้มาเผาภายในหลุม
การเผาลักษณะดังกล่าวจะช่วยลดควันไฟ เมื่อเผาจนเศษใบไม้ด้านบนกลายเป็นสีขาว หรือที่เรียกว่า “หัวหงอก” จึงใช้น้ำดับไฟ ก่อนนำเถ้าถ่านที่ได้ใส่กระสอบปุ๋ย เพื่อนำไปใช้งานต่อ โดยสามารถนำไปแช่ในน้ำหมักชีวภาพ หรือผสมกับมูลสัตว์ เช่น ขี้วัว ขี้ควาย แล้วนำไปใส่ต้นไม้ภายในสวน พื้นที่วัด และพื้นที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
ทั้งนี้ ไบโอชาร์ถือเป็นวัสดุปรับปรุงดินที่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นรูพรุนตามธรรมชาติ ช่วยเพิ่มการระบายอากาศ เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ในดิน ลดความเป็นกรด กักเก็บน้ำ และช่วยดูดซับธาตุอาหารจากปุ๋ยไว้ได้นานขึ้น ส่งผลให้ลดต้นทุนด้านปุ๋ยและการให้น้ำ ช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นแนวทางจัดการขยะใบไม้และเศษกิ่งไม้ภายในชุมชนได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย