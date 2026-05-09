สว.สมุทรสงคราม จี้โรงงานปลากระป๋องแก้ปัญหา “ไม่ตรงฉลาก” ชี้หากใช้ปลาหมอคางดำต้องระบุให้ชัด เสนอพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเศรษฐกิจ

สมุทรสงคราม - สว.สมุทรสงคราม เรียกร้องผู้ประกอบการโรงงานปลากระป๋องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลังเกิดกระแสตรวจพบเนื้อปลาไม่ตรงกับฉลากสินค้า พร้อมเสนอแนวคิดนำ “ปลาหมอคางดำ” มาแปรรูปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค
นางสาวตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยถึงกรณีที่กำลังเป็นกระแสข่าวเกี่ยวกับการตรวจพบปลาชนิดอื่นในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง ซึ่งฉลากระบุว่าเป็นปลาซาร์ดีนหรือปลาแมคเคอเรล ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าเป็นปลาชนิดใด แต่ประชาชนจำนวนมากเกิดความกังวลว่าอาจเป็น “ปลาหมอคางดำ” ซึ่งกำลังถูกจับตามองในหลายพื้นที่
สว.สมุทรสงคราม ระบุว่า หากผู้ประกอบการนำปลาชนิดอื่นมาใช้แทนวัตถุดิบที่ระบุบนฉลาก ถือว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายในลักษณะ “สินค้าไม่ตรงฉลาก” และเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยตรง
อย่างไรก็ตาม นางสาวตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์ มองว่า วิกฤตปลาหมอคางดำอาจกลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปลดล็อกข้อจำกัดด้านการแปรรูป และเปิดทางให้นำมาใช้เป็นวัตถุดิบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องเปิดเผยข้อมูลบนฉลากอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา
“ถ้าจะใช้ปลาหมอคางดำจริง ก็ต้องระบุให้ชัดว่าเป็นปลาหมอคางดำ ไม่ใช่นำไปสวมชื่อปลาอื่น เพราะหากไม่ตรงฉลากก็มีความผิดแน่นอน” นางสาวตวงคุณ กล่าว
พร้อมกันนี้ยังเสนอว่า หากสามารถนำปลาหมอคางดำมาใช้เป็นวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง อาจช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำให้ราคาสินค้าถูกลง และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้บริโภคในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
สำหรับข้อกังวลเรื่องก้างปลาหมอคางดำที่มีความแข็งและรับประทานยากนั้น สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีการผลิต เช่น การนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันสูง หรือการปรับกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ก้างนิ่มลง เพิ่มความสะดวกในการบริโภค รวมถึงช่วยพัฒนารสชาติของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอื่น ๆ ได้ เช่น ปลาทอดราดพริกในรูปแบบอาหารพร้อมรับประทาน หรือผลิตภัณฑ์กระป๋องชนิดใหม่ ซึ่งอาจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยในอนาคต
ทั้งนี้ สว.สมุทรสงคราม ย้ำว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสของผู้ประกอบการ โดยต้องระบุข้อมูลวัตถุดิบบนฉลากให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างถูกต้อง และสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าในระยะยาว