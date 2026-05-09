ศรีราชาเร่งตรวจพิสูจน์เหตุโครงสร้างอาคารเหล็กทรุดตัว พบจุดเชื่อมฐานราก-เสาเหล็กไม่ตรงแบบ เสี่ยงถล่ม

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุโครงสร้างอาคารเหล็กทรุดตัวภายในบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ศรีราชา เบื้องต้นพบจุดเชื่อมฐานรากกับเสาเหล็กไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต จนอาจเป็นสาเหตุทำให้โครงสร้างพังถล่ม
จากกรณี เหตุโครงสร้างโกดังที่กำลังก่อสร้างพังถล่มทับคนงานได้รับบาดเจ็บสาหัส ภายในโรงงานผลิตอุปกรณ์ภายในรถยนต์ หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทำให้มีผู้บาดเจ็บ
ล่าสุดวันนี้ ( 9 พ.ค.) นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นายพิพัฒน์พล อัมพรเพ็ชร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีโครงสร้างอาคารเหล็กทรุดตัวลงเสียหาย ภายในพื้นที่บริษัทแห่งหนึ่ง หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจ สภ.หนองขาม เจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี และกองช่างเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ พบเบื้องต้นว่า จุดเชื่อมต่อระหว่างฐานรากกับเสาเหล็ก ไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต จึงอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โครงสร้างเหล็กทรุดตัวลงมา
ขณะเดียวกัน พนักงานตรวจความปลอดภัยจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากพบว่านายจ้างฝ่าฝืนมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน จะมีการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
ด้านสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา ได้แจ้งให้นายจ้างหรือผู้รับเหมาของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เร่งประสานติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง เพื่อตรวจสอบสิทธิและรับความช่วยเหลือตามระบบประกันสังคม เนื่องจากบริษัทผู้รับเหมาตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานดังกล่าว
สำหรับหน่วยงานที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย อำเภอศรีราชา, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี, สภ.หนองขาม, ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชลบุรี, เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา