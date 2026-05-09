MBA KKUลงนามร่วมบริษัท Sauce Skills เปิดหลักสูตรปั้นผู้บริหารยุคใหม่สู่ระดับสากล

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ม.ขอนแก่น( MBA KKU ) ลงนามความร่วมมือกับ Sauce Skills บริษัทพัฒนาทักษะระดับสูงเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้บริหารในประเทศไทย ประเดิมเปิด 2 หลักสูตร "Negotiation & EXCOM" มุ่งปั้นผู้บริหารยุคใหม่สู่ระดับสากล
วันนี้( 9 พ.ค.) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) อย่างเป็นทางการร่วมกับ Sauce Skills บริษัทพัฒนาทักษะระดับสูง ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง THE STANDARD สำนักข่าวและบริษัทผลิตสื่อออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย และ Bluebik Group ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันระดับโลก เพื่อร่วมกันปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้บริหาร (Executive Education) ในประเทศไทย
ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผสานพลังระหว่างความแข็งแกร่งทางวิชาการของ MBA KKU เข้ากับประสบการณ์การบริหารธุรกิจจริงและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีของ THE STANDARD และ Bluebik เพื่อส่งต่อทักษะที่ "ใช้ได้จริง" และ "ทันโลก" โดยประเดิมเปิดตัว 2 หลักสูตรสำคัญ ได้แก่:
1.Strategic Negotiation (การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์): หลักสูตรที่จะจัดขึ้น ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดอาวุธให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารในพื้นที่ภาคอีสานได้เรียนรู้ศิลปะการต่อรองขั้นสูง การอ่านใจคู่ค้า และการปิดดีลแบบ Win-Win โดยวิทยากรระดับประเทศจาก Sauce Skills
2.EXCOM - Executive Communication Program: หลักสูตรเรือธงที่ย่อมาจาก "Executive Communication" หรือการสื่อสารระดับผู้บริหาร ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการสื่อสารที่เป็น "คอขวด" ขององค์กร โดยเน้นการสร้าง Executive Presence (บุคลิกภาพผู้นำ) การพูดต่อหน้าสาธารณะอย่างทรงพลัง และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อโน้มน้าวใจบอร์ดบริหารหรือคู่ค้าในระดับสากล ภายในระยะเวลาเพียง 3 สัปดาห์
ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า "การร่วมมือกับ Sauce Skills ซึ่งมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง THE STANDARD และ Bluebik จะช่วยให้หลักสูตรของ MBA KKU มีความเป็น Practical Learning สูงขึ้น ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ Education Transformation ที่มุ่งเน้นการสร้างผู้นำที่พร้อมลงมือทำและแก้ปัญหาธุรกิจได้ทันที"
ด้านคุณมาโนช พฤฒิสถาพร กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท Sauce Skills ระบุว่า "เราตั้งใจนำองค์ความรู้ที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ THE STANDARD และทีมที่ปรึกษาจาก Bluebik มาถ่ายทอดผ่านหลักสูตรอย่าง EXCOM และ Negotiation เพื่อช่วยให้ผู้นำในระดับภูมิภาคเข้าถึง 'ทางลัด' ในการพัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในโลกธุรกิจยุคใหม่"
ทั้งนี้ หลักสูตรภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะดำเนินการลงทะเบียนและออกใบเสร็จผ่านระบบของ MBA KKU เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สมัครในนามองค์กร
