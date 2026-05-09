คุมเข้มหนุ่มจีน ฝากขังศาลจังหวัดพัทยา เจ้าตัวบ่นอยากตายทั้งคืน ค้นบ้านอดีตเมียคนไทยที่คลองสามวาไม่พบของผิดกฎหมาย

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจนาจอมเทียน จัดรถสายตรวจประกบรถผู้ต้องหาชาวจีนสะสมอาวุธสงคราม-ระเบิดในบ้านพักลักษณะคล้ายอู่อาวุธตลอดเส้นทางขณะนำตัวฝากขังศาลจังหวัดพัทยา หวั่นเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ ด้าน ผบ.ตร.ลงพื้นที่วันนี้ เจ้าตัวบ่นอยากตายทั้งคืน สารภาพครอบครองอาวุธ จนท.ค้นบ้านที่คลองสามวา พบอดีตเมียคนไทย เผยเคยอยู่กินด้วยกัน 3 ปีก่อนหย่าและไม่เจอกันอีก
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ ( 9 พ.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาจอมเทียน ได้นำตัว นาย หมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปี ชาวจีน ผู้ต้องหาคดีมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , มีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครอง, มีไว้ในครอบครองซึ่งยุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม ฯลฯ ออกจากห้องคุมขัง สภ.นาจอมเทียน เพื่อทำการพิมพ์ลายนิ้วมือ ก่อนควบคุมตัวส่งฝากขังศาลจังหวัดพัทยา
โดยได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และยังได้จัดรถสายตรวจนำขบวนและรถติดตามประกบรถผู้ต้องหาตลอดเส้นทาง เนื่องจากประเมินว่าคดีดังกล่าวมีความละเอียดอ่อน และอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ อีกทั้งยังพบว่าผู้ต้องหามีภาวะเครียดสะสมและเข้าข่ายซึมเศร้า จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ขณะที่ พ.ต.อ.นภัสพงศ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนำหนังสือเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร หรือ “แบล็กลิสต์” เข้าแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ต้องหารับทราบแล้ว เพื่อตรียมผลักดันออกนอกประเทศหลังสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมาย
ส่วนหญิงสาวที่ปรากฏในภาพช่วงเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเพียงเพื่อนของผู้ต้องหา โดยทั้งคู่รู้จักกันระหว่างที่ผู้ต้องหาเดินทางท่องเที่ยวที่ไต้หวัน เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งหญิงสาวรายดังกล่าวทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยว ก่อนจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเดือนเมษายน และติดต่อให้ผู้ต้องหาพาเที่ยวในพื้นที่พัทยา
และจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้านพัก พบว่าทั้งสองพักอาศัยแยกห้องกันมาตลอด อีกทั้งหญิงสาว ยังมีตั๋วเครื่องบินเตรียมเดินทางกลับประเทศในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ แต่กลับมาเกิดเหตุเสียก่อน ทำให้ขณะนี้ตำรวจยังไม่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงหญิงสาวเข้ากับอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิดที่ตรวจพบ
นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. คืนที่ผ่านมา(8 พ.ค.) เตำรวจ สน.นิมิตรใหม่ ได้ร่วมกับชุดสืบสวน บก.สส.บช.น. และ กก.สส.บก.น.3 ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักแห่งหนึ่งย่านถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร หลังพบข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับอดีตภรรยาของ นายหมิงเฉิน
ซึ่ง น.ส.จันทิมา ให้การว่า เคยจดทะเบียนสมรสกับ นายหมิงเฉิน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ก่อนจะจดทะเบียนหย่าเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยทั้งคู่รู้จักกันระหว่างรับประทานอาหารที่ร้าน Waterside ก่อนคบหาและใช้ชีวิตร่วมกันช่วงหนึ่ง
หลังแต่งงาน นายหมิงเฉิน ได้ไปๆ มาๆ ที่บ้านหลังนี้ไม่เกิน 5 ครั้ง เพราะส่วนใหญ่จะไปอยู่ด้วยกันที่พัทยา ทั้งนี้ นายหมิงเฉิน ทำงานเกี่ยวกับการเช่ารถที่ประเทศเกาหลี และมีการเข้าๆ ออกๆ ประเทศไทยเป็นประจำ
และหลังจากหย่ากัน น.ส.จันทิมา.ไม่เคยเจอกับนายหมิงเฉิน และจากการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ยังมีรายงานอีกว่า นายหมิงเฉิน ซัน มีอาการเคร่งเครียดตลอดเวลา และบ่นอยากตายตลอดทั้งคืน จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนเบื้องต้นพบว่ามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และต้องกินยาตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลากลางคืนจะต้องกินยานอนหลับตลอด หลังการถูกจับกุมเจ้าตัวไม่ได้เรียกร้องหรือขอพบใครเป็นพิเศษ พร้อมทั้งรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา
ส่วน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ หรือ บิ๊กต่าย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะเดินทางมายัง สภ.นาจอมเทียน เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีและความคืบหน้าของการสอบสวนขยายผลในวันนี้เช่นกัน