ยิ่งจับยิ่งขน!ตร.เชียงราย ดักสกัดหนุ่มปทุมฯเสพยาขับแท็กซี่ขนยาบ้ากว่า 2 ล้านเม็ด

เชียงราย - เหมือนยิ่งจับยิ่งขนเลย..ล่าสุด ตร.ตั้งด่านบนเส้นทางสายรองจากเชียงราย-พะเยา ดักรวบหนุ่มปทุมฯเสพยาควบแท็กซี่ขนยาบ้าเต็มเก๋งถึง 9 กระสอบ กว่า 2,000,000 เม็ด ล่องส่งลงภาคกลาง
วันนี้ (9 พ.ค.) พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.กุลชาติ ศักดิโยธินธาดา ผกก.สภ.ป่าแดด ,พ.ต.ท.ศุภกิจ สิริประภาวัฒน์ รอง ผกก.ป.ฯ ,พ.ต.ท.สมยงค์ สุขจิต รอง ผกก.สส.ฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางยาบ้าจำนวนมากพร้อมดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจำนวน 1 คน
การจบกุมผู้ต้องหารายนี้มีขึ้น หลังจากวันที่ 8 พ.ค.2569 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะขนยาบ้าจำนวนมากผ่านไปตามถนนสายรองจาก อ.ป่าแดด ไปยัง อ.จุน จ.พะเยา เพื่อนำเข้าสู่ชั้นในของประเทศ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าแดด จึงได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนสายป่าแดด-จุน พื้นที่หมู่ 6 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด และบริเวณหน้าศูนย์สายตรวจ สภ.ป่าแดด ต่อเนื่องไปถึงหน้าโรงพยาบาลป่าแดด
กระทั่งพบรถแท็กซี่คันหนึ่งขับจะผ่านจุดตรวจจุดสกัดดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้เรียกหยุดตรวจพบมีนายอภิชาติ อายุ 49 ปี ชาว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็นคนขับมาตามลำพัง เมื่อส่องผ่านกระจกดูภายในรถพบบรรทุกกระสอบฟางมาด้วยหลายใบ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอตรวจสอบภายในรถพบยังมีกระสอบฟางอีกหลายใบวางอยู่ทั้งที่เบาะนั่งหลังคนขับและภายในกระโปรงหลังรถรวมจำนวน 9 กระสอบ เมื่อเปิดพิสูจน์ดูภายในพบบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าอยู่เต็มนับรวมได้จำนวนประมาณ 2,200,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวนายอภิชาติเอาไว้
สอบถามเบื้องต้นนายอภิชาติให้การรับสารภาพว่าได้เสพยาบ้ามาและกำลังจะขนของกลางไปส่งที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย.