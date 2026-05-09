ราชบุรีก็มี ลูกค้าถึงกับผงะซื้อปลากระป๋อง “ซาร์ดีน” เปิดออกมากลายเป็น “ปลานิล” วอนผู้ผลิตติดฉลากให้ตรงสินค้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ราชบุรี – ลูกค้าสาวเมืองโพธารามผงะ ซื้อปลากระป๋องระบุฉลากเป็น “ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ” แต่พอเปิดออกมากลับพบปลาในกระป๋องมีลักษณะคล้ายปลานิลหรือปลาหมอคางดำ จนไม่กล้ารับประทาน ต้องเทให้สุนัขกิน ขณะที่สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรียืนยันเป็น “ปลานิล” สามารถกินได้ แต่ผิดตรงฉลากสินค้าไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 7 ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ว่าได้ซื้อปลากระป๋องจากร้านค้าในหมู่บ้าน ซึ่งฉลากระบุว่าเป็น “ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ” แต่เมื่อเปิดกระป๋องกลับพบว่า เนื้อปลาด้านในไม่ใช่ปลาซาร์ดีนเหมือนที่เคยรับประทาน จึงไม่กล้ากินและนำไปให้สุนัขแทน พร้อมแจ้งแม่ค้าให้หยุดจำหน่ายชั่วคราว ก่อนเดินทางไปตรวจสอบ

นางสาวสุพรรณี สินวาด อายุ 36 ปี ลูกค้าที่ซื้อปลากระป๋อง เล่าว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้ซื้อปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่ง ขนาดใหญ่ ราคากระป๋องละ 25 บาท จำนวน 2 กระป๋อง เมื่อเปิดที่บ้านเพื่อรับประทาน กลับพบว่าเนื้อปลาในกระป๋องมีลักษณะเหมือนปลานิลตัดหัว จำนวน 2 ตัว อัดอยู่ในกระป๋อง โดยมีลายสีดำปนน้ำตาลตามลำตัว และบริเวณท้องมีคราบสีดำติดอยู่ แตกต่างจากปลาซาร์ดีนทั่วไปอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ทั้ง 2 กระป๋องที่ซื้อมา มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด จึงไม่กล้ารับประทาน และรีบไปแจ้งแม่ค้าที่ร้านว่าอย่าเพิ่งจำหน่ายให้ลูกค้ารายอื่น เพราะเกรงว่าจะมีคนซื้อไปแล้วไม่กล้ากินเหมือนตนเอง เสียเงินฟรีโดยใช่เหตุ

อย่างไรก็ตาม เมื่อลองเปิดปลากระป๋องยี่ห้อเดียวกันแต่เป็นขนาดเล็ก กลับพบว่าเป็นปลาซาร์ดีนตามปกติ

ด้านนางน้อย อินขำ แม่ค้าร้านขายของชำ เปิดเผยว่า ปกติจะมีพ่อค้านำสินค้ามาส่งทุกสัปดาห์ และซื้อขายกันมานาน ไม่เคยพบปัญหาเช่นนี้มาก่อน เมื่อทราบเรื่องก็เตรียมประสานพ่อค้าส่งให้นำสินค้าคืน เพราะลูกค้าไม่กล้าซื้อไปรับประทาน แม้ราคาจะถูกก็ตาม

ขณะที่นางจินตนา มิธรรม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ระบุหลังตรวจสอบว่า ปลาในกระป๋องดังกล่าวเป็น “ปลานิล” ซึ่งสามารถรับประทานได้ ไม่เป็นอันตราย แต่ปัญหาอยู่ที่การแสดงฉลากสินค้าไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์

จากการตรวจสอบพบว่า ปลากระป๋องดังกล่าวผลิตจากโรงงานใน จ.สมุทรสงคราม โดยใช้ปลานิลแทนปลาซาร์ดีน ซึ่งขณะนี้สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างไปแล้ว

นางจินตนา กล่าวว่า สินค้าล็อตดังกล่าวผลิตประมาณ 1,600 กระป๋อง แต่มีหลุดออกสู่ตลาดทั่วไปประมาณ 250 กระป๋อง ขณะนี้บริษัทกำลังเร่งติดตามเรียกคืน โดยสินค้ากลุ่มนี้เดิมตั้งใจผลิตเพื่อจำหน่ายให้แรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัท แต่เกิดหลุดออกมาสู่ตลาดทั่วไป

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นปลานิลหรือปลาหมอคางดำก็สามารถรับประทานได้ แต่ตามมาตรฐาน “ปลากระป๋องซาร์ดีน” จะต้องใช้ปลาซาร์ดีนจริง และบริษัทควรระบุฉลากสินค้าให้ตรงกับชนิดปลา เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า










