เผยพม่าขับรถเป็นขบวนขนแรงงานเถื่อนจากชร.ผ่านลำปาง-แพร่-พิด’โลก แล้วหลายครั้งก่อนโดนจับล็อตใหญ่

พิษณุโลก - รองผกก.ตชด.31 เผย..พม่าขับรถขนแรงงานเถื่อนเป็นขบวนวิ่งจาก ชร.-ลป.-แพร่ มาแล้ว 2-3 ครั้งแล้ว ก่อนจนท.เปิดปฏิบัติการไล่ล่าจับกุมได้ล็อตใหญ่ขณะมุ่งหน้าเข้าพักคอยพิษณุโลก ล่าสุดรวบต่างด้าวเพิ่มเป็น 160 รายแล้ว
วันนี้ (9 พ.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมกรณีตำรวจทางหลวง สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการไล่ล่าสกัดจับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ตั้งแต่ 01.30 น. ของวันที่ 8 พ.ค.69 บนถนนสาย 11 พิษณุโลก–อุตรดิตถ์ จับแรงงานต่างด้าว 145 ราย พร้อมรถยนต์ 10 คัน ที่มีเป้าหมายแวะเปลี่ยนถ่ายรถและคนที่พิษณุโลกก่อนกระจายต่อไปภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
ล่าสุดยอดแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาเพิ่มเป็น 160 คน รถ 10 คันคงเดิม ทั้งนี้จำนวนคนที่เพิ่มมา 15 คน มาจากชาวเมียนมาที่ซุกซ่อนไม่ยอมมารายงานตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามควบคุมตัวในพื้นที่สภ.พรหมพิราม จำนวน 3 ราย
และช่วงเย็นของวันที่ 8 พ.ค.69 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เดินทางกลับจากไร่นา ว่า พบเห็นแรงงานเมียนมา นั่งนิ่งอยู่ริมสระน้ำ ไม่ยอมไปไหน สอบถามแล้ว อ้างว่า จะมีคนมารับ จึงนั่งคอย ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน จึงวบคุมตัวส่งศูนย์ประสานแผนฯ ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม ซึ่งเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราว ก่อนขึ้นศาลฯวันนี้
ขณะที่แหล่งข่าวระบุว่า รถกระรีโว่ 1 คัน ทะเบียน ผx- 2255 บรรทุกแรงงาน “หลุด”รอดกลับเข้าจังหวัดเชียงรายไปได้แล้ว 1 คัน แต่จากการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด ทราบว่า รถคันดังกล่าว หลุดไปเฉพาะคนขับ ไม่มีแรงงานนั่งท้ายกระบะ คาดว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ประสานงาน (ระดับกลาง) โดยทิ้งแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมดไว้ในที่เกิดเหตุ ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่า เป็นยอดแรงงานที่นั่งรอ 12 คนหรือไม่
พ.ต.ท.นฤษดินร์ สิทธรานพ รอง ผกก.กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 เปิดเผยว่า ความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือทุกฝ่าย โดย พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม ผกก.ตชด.31 ได้ประสานความร่วมมือจากสายข่าวต่างๆ เริ่มจากหน่วยข่าวกรองทหารตรวจพบว่า รถต้องสงสัยมักใช้เส้นทางจากเชียงรายผ่านเส้นทางลำปาง แพร่ และอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก มีการใช้กล้องตรวจจับพบว่า มาเป็นขบวน ใช้รถคันเดิม บนเส้นทางอยู่บ่อยครั้ง กระทั่งนำไปสู่งการวางแผนจับกุมในที่สุด
ค่ำคืนวันที่ 8 พ.ค.จับได้ 3 คันแรกก่อน จากนั้นไล่มากระทั่งครบ 10 คัน เป็นชาวเมียนมาทั้งหมด มีคนไทยเพียง 1 คน ยืนยันว่า แรงงานเมียนมาเข้าพิษณุโลกเพื่อแยกส่วนกระจายไปแหล่งอื่น ลักษณะการเข้ามาคือ ถูกกฎหมายก่อน หลังจากเข้ามาไทยได้แล้ว ก็ง่ายต่อการเข้าสู่พื้นที่ตอนใน
ผู้สื่อข่าวถามว่า ขบวนการค้าแรงงานเถื่อน ทำมาแล้วกี่ครั้ง รองผกก.ตชด.31 ระบุว่า ยืนยันไม่ได้ว่า ขบวนการนี้ทำมากี่ครั้งแล้ว แต่ตรวจสอบรถที่วิ่งลักษณะนี้แล้ว ประมาณ 2-3 ครั้ง กระทั่งสงสัย มีมูลเหตุนำมาสู่การจับกุมครั้งนี้