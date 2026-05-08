ยิ่งค้นยิ่งอึ้ง!! บ้านหนุ่มจีนถูกจับซุกอาวุธสงครามใน จ.ชลบุรี เชื่อเตรียมก่อวินาศกรรม เจอคลิปฝึกอาวุธในค่าย BHQ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​-  ยิ่งค้นยิ่งอึ้ง!! บ้านหนุ่มจีนถูกจับซุกอาวุธสงครามจำนวนมากใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  เชื่อเตรียมก่อวินาศกรรมหลังพบแชท GPT ปรึกษาวางแผนบึ้ม ซ้ำคลิปในมือถือฝึกยิงอาวุธสงครามในค่ายองครักษ์พิทักษ์ฮุนเซน ยังมัดตัวแน่น

จากกรณีที่ พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดชลบุรี ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยเข้าตรวจค้นบ้านของ นาย หมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปี ชาวจีน ใน อ.บางละมุง​ จ.ชลบุรี จนพบวัตถุระเบิด และอาวุธปืนสงคราม รวมทั้งระเบิดสังหารชนิดกับดักเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้นยังพบเสื้อเกาะกันกระสุนสภาพถูกติดตั้งระเบิดซีโฟร์ และยังมีระเบิดถูกติดตั้งระบบพร้อมใช้งานคล้ายกับ “ระเบิดพลีซีพ” จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องอพยพชาวบ้านในละแวกดังกล่าวออกไปอยู่ในที่ปลอดภัย เนื่องจากหวั่นว่าอาจเกิดอันตราย

ล่าสุดเมื่อเวลา 22.00น.ที่ผ่านมา (8 พ.ค.)​ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมว่า จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของ นาย หมิงเฉิน ซัน  ยังพบการใช้งานพูดคุยกับแอพพลิเคชัน แชท GPT เพื่อสอบถามแนวทางการก่อเหตุวินาศกรรมในสถานที่สำคัญ รวมถึงอนุภาคการทำลายล้างของระเบิดซีโฟร์ 



และยังมีคลิปการฝึกยิงอาวุธปืนสงคราม และการขว้างระเบิดมือสังหาร ซึ่งจุดพิกัดในการฝึกปรากฏอยู่ที่บริเวณค่ายรบพิเศษ 911 กัมพูชา หรือที่เรารู้จักกัน นักรบ BHQ หรือค่ายฝึกนักรบองครักษ์พิทักษ์ฮุนเซน

ที่สำคัญระหว่างการตรวจสอบบ้านของชายชาวจีนรายนี้ ยังพบว่าได้มีการทำกับดัก ลักษณะขึงลวดโยงติดกับสลักระเบิด ซึ่งหากพลาดไปเตะระเบิดจะทำงานทันที 

ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการกั้นพื้นที่เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน เข้ามาเก็บหลักฐานเพิ่มเติม และยังไม่มีการเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดและอาวุธปืนที่ตรวจพบ และจะมีการตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียด 

ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าผู้จะรายงานให้ทราบต่อไป….












ยิ่งค้นยิ่งอึ้ง!! บ้านหนุ่มจีนถูกจับซุกอาวุธสงครามใน จ.ชลบุรี เชื่อเตรียมก่อวินาศกรรม เจอคลิปฝึกอาวุธในค่าย BHQ
