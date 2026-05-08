ชวน สัมผัสมนต์เสน่ห์ “108 ปี หาดเจ้าสำราญ” อัญมณีแห่งอ่าวไทย

เพชรบุรี - เพชรบุรีจัดงาน “แอนนิเวอร์ซารี่ 108 ปี หาดเจ้าสำราญ ตอน สุขสำราญ อาหาร ดนตรี” อย่างยิ่งใหญ่ ริมชายหาดเจ้าสำราญ ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์แห่งอ่าวไทย ผ่านมหกรรมอาหารทะเล ดนตรี และกิจกรรมสุดพิเศษ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
วันนี้ ( 8 พ.ค.) เวลา 20.00 น. ที่บริเวณหาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “แอนนิเวอร์ซารี่ 108 ปี หาดเจ้าสำราญ ตอน สุขสำราญ อาหาร ดนตรี” โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี เขต 1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกริมชายหาด
ร้อยตำรวจโท ภพชนก กล่าวว่า หาดเจ้าสำราญเปรียบเสมือนอัญมณีเม็ดงามของฝั่งอ่าวไทย ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “หาดเจ้าสำราญ” เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2461 การจัดงานระหว่างวันที่ 8–10 พฤษภาคม 2569 ครั้งนี้ จึงจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์ ควบคู่ไปกับความงดงามของธรรมชาติริมชายหาด
สำหรับกิจกรรมภายในงานตลอดทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย มหกรรมอาหารริมหาด ที่มีการออกบูธจำหน่ายอาหารทะเลสดและเมนูเด็ดกว่า 100 ร้านค้า การจัดจุดถ่ายภาพเช็กอิน การแสดงพลุไฟริมชายหาดยามค่ำคืน และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ อาทิ จ๊ะ นงผณี แหลม สมพล และ MEAN สลับกับการแสดงดนตรีท้องถิ่น
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เน้นย้ำและฝากความหวังให้ชาวตำบลหาดเจ้าสำราญ ตลอดจนผู้ประกอบการ ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และร่วมกันผลักดันให้หาดเจ้าสำราญเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป