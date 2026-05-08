“เพชรสมุทรคีรี” เปิดงานใหญ่ SEA–ART–CRAFT @ Phetsamut-Kiri ดันศิลปะ วัฒนธรรม สู่เวทีท่องเที่ยวนานาชาติ

เพชรบุรี - กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 “เพชรสมุทรคีรี” จัดงานใหญ่ SEA–ART–CRAFT @ Phetsamut-Kiri ณ ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผสานศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และงานคราฟต์ร่วมสมัย กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ คาดสร้างรายได้หมุนเวียนให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จำนวนมาก
วันนี้ ( 8 พ.ค.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 หรือ “เพชรสมุทรคีรี” ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันจัดพิธีเปิด “โครงการมหกรรมกีฬาเพชรสมุทรคีรี กิจกรรมดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และประติมากรรมเพชรสมุทรคีรี เพื่อการท่องเที่ยวนานาชาติ” ภายใต้แนวคิด SEA–ART–CRAFT @ Phetsamut-Kiri อย่างยิ่งใหญ่ ณ จุดชมวิวหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศริมทะเลที่คึกคัก รายล้อมด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งงานศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมาก
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนจากทั้ง 4 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายศิลปิน และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
ร้อยตำรวจโท ภพชนก กล่าวว่า กลุ่มจังหวัด “เพชรสมุทรคีรี” มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสามารถต่อยอดผ่านแนวคิด Soft Power เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยกระดับการท่องเที่ยวสู่ระดับสากลได้
ด้าน นายมาฆะ ภู่จินดา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน และเปิดพื้นที่ให้ศิลปินท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงดนตรีริมชายหาด การแสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการประติมากรรมร่วมสมัย กิจกรรม Workshop งานคราฟต์ ตลาดชุมชน และโซนอาหารพื้นถิ่นจากทั้ง 4 จังหวัด
สำหรับงาน SEA–ART–CRAFT @ Phetsamut-Kiri จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–10 พฤษภาคม 2569 เวลา 16.00–23.00 น. ณ จุดชมวิวหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยคาดว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ และผลักดัน “เพชรสมุทรคีรี” สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน