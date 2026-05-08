สุดสลด!ฟ้าผ่าคู่รักนักตกปลาขณะกำลังเก็บของกลับ สาว 29 ดับ-แฟนหนุ่มวัยเบญจเพสรอดหวุดหวิด

อุทัยธานี - สุดสลด..เกิดเหตุฟ้าผ่าคู่รักนักตกปลา ทำสาววัย 29 ปี ดับคาฝั่งแก้มลิงเขื่อนวังร่มเกล้า ส่วนแฟนหนุ่มวัยเบญจเพสรอดปาฏิหาริย์ พี่ชายเผยจำกางเกงน้องสาวได้จากโพสต์เฟซบุ๊ก
เย็นวันนี้(8 พ.ค.69) เกิดเหตุสลดขึ้นที่บริเวณโครงการแก้มลิงเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า บ้านท่าดาน หมู่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เมื่อคู่รักนักตกปลาถูกฟ้าผ่าขณะกำลังเก็บสัมภาระเตรียมเดินทางกลับบ้าน ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
ซึ่งส่งผลให้ นางสาววรรณิภา พงษ์ดี อายุ 29 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนแฟนหนุ่ม นายอานนท์ ทิพวรรณ อายุ 25 ปี รอดชีวิตอย่างหวุดหวิดแต่ก็ได้รับบาดเจ็บด้วย โดยทราบภายหลังว่าทั้งคู่นั้น เป็นชาวอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและคำบอกเล่าของญาติผู้เสียชีวิต ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ได้มานั่งตกปลาบริเวณดังกล่าว กระทั่งมีฝนตกหนัก จึงช่วยกันเก็บอุปกรณ์เพื่อกลับบ้าน แต่ในระหว่างนั้นได้เกิดฟ้าผ่าลงมาอย่างรุนแรง สายฟ้าพาดลงที่ตัวของนายอานนท์จนล้มฟุบหมดสติ ขณะที่นางสาววรรณิภาถูกฟ้าผ่าซ้ำจนเสียชีวิตคาที่
หลังเกิดเหตุ พลเมืองดีในพื้นที่ได้รีบเข้าช่วยเหลือและนำตัว นายอานนท์ ส่งโรงพยาบาลทัพทัน เนื่องจากยังพบว่ายังมีสัญญาณชีพอยู่ โดยแพทย์อยู่ระหว่างเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด และเตรียมประเมินส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอุทัยธานี
อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวน สภ.ทัพทัน ยังไม่สามารถสอบปากคำนายอานนท์ได้ เนื่องจากยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ขณะที่การชันสูตรพลิกศพ แพทย์เวรและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเทศบาลตำบลทัพทัน ต้องรอให้ฝนหยุดและสถานการณ์ฟ้าร้องสงบลงก่อน เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดฟ้าผ่าซ้ำในพื้นที่ ก่อนจะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลทัพทัน
ด้าน นายบุญฤทธิ์ คงดี พี่ชายแท้ ๆ ของผู้เสียชีวิต เปิดเผยด้วยความเศร้าว่า ตนทราบข่าวครั้งแรกผ่านทางเพจเฟซบุ๊กที่โพสต์เหตุการณ์คนถูกฟ้าผ่าระหว่างตกปลา ตอนแรกยังไม่แน่ใจว่าเป็นน้องสาวของตนเองหรือไม่ แต่เมื่อเห็นภาพกางเกงที่ผู้เสียชีวิตสวมใส่ ก็จำได้ทันทีว่าเป็นกางเกงตัวเดียวกับที่น้องสาวเพิ่งใส่มาหาที่บ้านก่อนเกิดเหตุ จึงมั่นใจว่าเป็นน้องสาวของตนกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และรีบเดินทางมายังโรงพยาบาลทันที