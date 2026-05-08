พายุถล่มบ้านพังทับเฒ่า 74 ขณะนอนพัก ลูกสะใภ้เล่านาทีฝ่าฝนช่วยชีวิตทุลักทุเล

สระบุรี - พายุฝนลมแรงกระหน่ำซอย 100 รู บ้านหมอ สระบุรี บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้พังถล่มทับชายวัย 74 ปี ขณะนอนพัก ลูกสะใภ้เล่านาทีชีวิตฝ่าฝนช่วยออกจากซาก ก่อนกู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาล ล่าสุดเทศบาลลงพื้นที่เตรียมช่วยเหลือเยียวยา
บ่ายวันนี้( 8 พ.ค.) อาสาสมัครกู้ภัยดวงตะวัน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในชุมชนหมู่ 8 พัฒนา หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ซอย 100 รู” ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ ว่าเกิดเหตุพายุฝนกระหน่ำและลมกระโชกแรงพัดบ้านพังถล่มทับผู้อยู่อาศัยที่กำลังนอนพักผ่อนอยู่ เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำกำลังฝ่าสายฝนเข้าช่วยเหลือ ก่อนนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลบ้านหมอได้อย่างปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านเลขที่ 96 ซอย 4 พบสภาพบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ได้รับความเสียหายอย่างหนัก หลังคากระเบื้องแตกหลายแผ่น ด้านหน้าบ้านที่ต่อเติมเป็นเพิงพักพังถล่มลงมา มีรถจักรยานยนต์และสิ่งของเครื่องใช้จำนวนมากติดอยู่ใต้ซาก
น.ส.กิตติยา บุญมา อายุ 34 ปี ลูกสะใภ้เจ้าของบ้าน พาผู้สื่อข่าวดูจุดเกิดเหตุ พร้อมเล่านาทีช่วยเหลือ นายระยับ บุญเปี่ยม อายุ 74 ปี ผู้บาดเจ็บ ซึ่งถูกโครงสร้างบ้านพังทับ ท่ามกลางฝนและลมกระหน่ำอย่างหนัก
น.ส.กิตติยา เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุมีฝนตกหนักและลมแรงมาก ตนยืนอยู่บริเวณประตูหน้าบ้าน ส่วนผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นผู้สูงอายุอยู่ในที่นอน จู่ ๆ ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือว่า “คุณพระคุณเจ้าช่วยด้วย ขอให้ตกเบา ๆ หน่อย” ก่อนที่โครงสร้างบ้านจะพังถล่มลงมาเสียงดังสนั่น
หลังเกิดเหตุพยายามเข้าไปช่วยเหลืออย่างยากลำบาก ท่ามกลางฝนที่ตกหนักและไม่มีใครออกมาช่วย กว่าจะดึงตัวผู้บาดเจ็บออกมาได้ใช้เวลานาน โดยพบว่ามีอาการหายใจไม่ออกและบาดเจ็บบริเวณซี่โครง จึงประสานกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ แต่เนื่องจากฝนตกหนักและน้ำท่วม ทำให้ใช้เวลานานกว่าจะเดินทางมาถึงและนำตัวส่งโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินเสียหายหลายรายการ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ถูกซากบ้านทับจนยังไม่สามารถนำออกมาได้ รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านจำนวนมากยังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
แพทย์ตรวจร่างกายนายระยับ พบมีรอยฟกช้ำบริเวณชายโครงซ้ายเล็กน้อย แผลถลอกที่แขนซ้าย และอาการอ่อนเพลีย จึงให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 1 คืน
ล่าสุด เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ลงพื้นที่สำรวจและบันทึกภาพความเสียหาย เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยต่อไป.