เปิดแน่ 20พ.ค.นี้ “เซ็นทรัล แคมปัส” ศูนย์การค้ามิกซ์ยูส พื้นที่กว่า 30 ไร่ติดรั้ว ม.ขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น- “เซ็นทรัลพัฒนา” เปิดแน่ 20พ.ค.นี้ “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” ศูนย์การค้าลำดับที่ 45 และแห่งที่ 2 ในจ.ขอนแก่น บนทำเลทองติดรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่กว่า 30 ไร่ ขนาด 62,000 ตร.ม. รวม 200 แบรนด์ดัง พร้อมเดินหน้าสร้าง‘PHYLL KHONKAEN’ คอนโดมิเนียมหรู 33 ชั้น คาดสร้างเสร็จและเปิดภายในปีนี้
วันนี้ (8 พ.ค.) ที่ห้องแก่นแก้ว ไลฟ์เฮาส์ แอนด์ รูฟทอปบาร์ ชั้น 28 โรงแรมแอดลิป ขอนแก่น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าวเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” โดยมีผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด, นายชาตรี โกวิทานุพงศ์ Head of Project Development และนางสาวจตุพร วิไลแก้ว Head of GO Hotel โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนักธุรกิจ และสื่อมวลชน ร่วมในกิจกรรมแถลงข่าว
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส เป็นโครงการมิกซ์ยูสที่สะท้อนพลังเมืองแห่งอนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์ A Future-Led Ecosystem รองรับการใช้ชีวิตคนทุกเจเนอเรชั่น โดยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางภาคอีสาน มีศักยภาพสูงทั้ง Medical Hub, Education Hub, Creative City เมืองแห่งคอนเสิร์ตและมิวสิคเฟส อีเวนต์ใหญ่ การประชุมตลอดทั้งปี มี Hall รองรับหลายรูปแบบ เดินทางสะดวก
ทำให้ขอนแก่น ติด Top 4 ของประเทศ เมือง MICE ปี 2025 และล่าสุดกับเป้าหมายสู่การเป็น Eco-City เมืองอัจฉริยะสีเขียว รับ Net-Zero เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สะท้อนรูปแบบเมืองชั้นนำของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังคนรุ่นใหม่ การเติบโตของย่านมหาวิทยาลัย และมี Creative District เพื่อเป็น Showcase ให้คนขอนแก่น ขอนแก่นจึงเป็นเมืองที่มีทั้งพลังคนรุ่นใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจที่เติบโตต่อเนื่อง พร้อมก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งอนาคตที่คนรุ่นใหม่อยากใช้ชีวิต
เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในย่านการศึกษาและเศรษฐกิจสำคัญ ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เจาะกลุ่มวัยทำงาน, บุคลากรทางการแพทย์, นักเรียน-นักศึกษา และเชื่อม Creative Neighborhood อย่าง TCDC และ Columbo Craft Village โดยมีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 20 พฤษภาคมนี้
ขณะที่นายชาตรี โกวิทานุพงศ์ Head of Project Development บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ศูนย์การค้าแห่งนี้ออกแบบภายใต้แนวคิด “แก่น of ขอนแก่น” ถ่ายทอดภูมิปัญญาอีสานผ่าน 3 Identity of Khon Kaen “แคน–แก่น–คูน” ในมุมร่วมสมัย เชื่อมโยงผู้คน ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างกลมกลืน และเป็นศูนย์ฯ แรกของเซ็นทรัลพัฒนา ที่ใช้ ‘สัจจะวัสดุ’ ที่เผยผิวสัมผัสแท้ของวัสดุมา สื่อถึงความเรียบง่าย จริงใจ สะท้อนวิถีอีสานบริบทใหม่
ภายในศูนย์การค้า แบ่งเป็น 2 โซนไฮไลต์ คือ 1.Campus Court: Retail Space แบรนด์ชั้นนำ, พื้นที่จัดแสดง Student Gallery และ Creative Platform รวมถึง Craft Market 2.Campus Garden: พื้นที่สีเขียว Indoor Garden ครั้งแรกในขอนแก่น พร้อมร้านอาหารและคาเฟ่หลากหลายสไตล์, Free co-working space และ Pop-up Walking street พร้อม Skylight เชื่อม Indoor และ Outdoor เข้าด้วยกัน
ด้านนายกรี เดชชัย President, Residence Business บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่าขอนแก่นเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานที่มีศักยภาพสูง พร้อมรองรับการอยู่อาศัยเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ จึงพัฒนา PHYLL KHONKAEN คอนโดมิเนียมระดับ Super Premium ติดศูนย์การค้าฯสูง 33 ชั้น จำนวน 583 ยูนิต รองรับไลฟ์สไตล์กลุ่มนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ คนเมือง และกลุ่มครอบครัว มีดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสานวิถีชีวิตทันสมัย โดยคอนโดมิเนียม PHYLL เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายทำเล เช่น กรุงเทพฯ กระบี่ และภูเก็ต รวมถึงนครปฐมที่กำลังจะเปิดตัวในปีนี้
นางสาวจตุพร วิไลแก้ว Head of GO Hotel, บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวถึง GO! Hotel โรงแรมของเซ็นทรัล ว่า GO Hotel ขอนแก่น เป็นโรงแรมแบรนด์ใหม่แห่งแรกของภาคอีสาน และเป็นลำดับที่ 6 ของแบรนด์ GO! Hotel
จุดเด่นสำคัญคือ ด้านดีไซน์ที่นำ “Local Essence” มาตีความร่วมสมัย สะท้อนตัวตนของเมืองอย่างชัดเจน ปัจจุบัน GO! Hotel มีทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ บ่อวิน, บ้านฉาง, ศรีราชา, ชลบุรี และสาขากรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เป็น Flagship Hotel และเตรียมขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ