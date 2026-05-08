ชาวอุบลรัตน์อุ่นใจ!รร.นานาชาติเมทนีดลซ่อมสร้างจุดบริการประชาชนเสร็จแล้วแข็งแรงสวยงาม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น- ผอ.โรงเรียนนานาชาติเมทนีดลประเทศไทยพร้อมทีมงานมอบจุดบริการประชาชนที่ซ่อมสร้างปรับปรุงเสร็จแล้วอย่างแข็งแรงสวยงามให้กับ ผกก.สภ.อุบลรัตน์ เผยเป็นจุดบริการฯสำคัญบนเส้นทางเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์-หอดูดาวฯ สกายวอล์กภูแอ่นฯลฯแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.ขอนแก่น แต่ละวันนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านนับพันคน มั่นใจหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนได้เต็มที่มากขึ้น
วันนี้(8พ.ค.)เวลาประมาณ 15.00 น. พ.ต.อ.วิษณุ จันทร์พล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุบลรัตน์พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้บังคับบัญชาร่วมกันรับมอบ จุดบริการประชาชนหรือจุดพักสายตรวจ ประจำตำบลอุบลรัตน์ จาก ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้รับใบอนุญาตและในฐานะ ผอ.โรงเรียนนานาชาติเมทนีดล ประเทศไทย (จ.ขอนแก่น)โดยจุดบริการประชาชนดังกล่าวถือเป็นจุดพักสายตรวจหลักที่มีความสำคัญต่อการให้บริการประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางสัญจรนี้เป็นประจำ เป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเขื่อนอุบลรัตน์แต่ละวันนับพันคน
โดยจุดบริการประชาชนจุดนี้สร้างมานานหลายสิบปี อยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทาง สภ.อุบลรัตน์จึงได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนจาก ดร.อรทัย ผอ.โรงเรียนนานาชาติเมทนีดลทำการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ ภายหลังซ่อมแซมปรับปรุงแล้วเสร็จอย่างแข็งแรงสวยงาม จึงได้จัดพิธีส่งมอบให้กับ สภ.อุบลรัตน์ในวันนี้
ดร.อรทัย กล่าวว่าจุดบริการประชาชนจุดนี้ถือเป็นหน้าตาของชาวอุบลรัตน์ เพราะตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ทางผ่านเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่น เช่น เขื่อนอุบลรัตน์,หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา ขอนเเก่น,สกายวอล์กภูแอ่น จุดชมวิวช่องเขาขาด อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ รอยต่อกับ จ.หนองบัวลำภู ทางโรงเรียนนานาชาติเมทนีดลมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสดูแลซ่อมแซมปรับปรุงให้มีความสวยงามและพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ชาวอุบลรัตน์และนักท่องเที่ยว
“เป็นการยกระดับความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรปฎิบัติงานบริการประชาชน ช่วยลดการเกิดอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกการจราจรให้พี่น้องประชาชนทั้งคนในท้องถิ่น หรือนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นที่เข้ามาเยือนอำเภออุบลรัตน์ ถือเป็นจุดบริการประชาชนจุดที่ 16 ที่เราให้การสนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงซ้อมแซมให้กับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น”ดร.อรทัยกล่าวและย้ำอีกว่า
ตนในฐานะ ผอ.โรงเรียนนานาชาติเมทนีดลให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยรักษาความเรียบร้อยการจราจรบนเส้นทางต่างๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นอันดับหนึ่งเดินทางสัญจรไปมาอย่างราบรื่นทั้งกลางวันและกลางคืน จุดบริการประชาชนจุดนี้ เราได้ปรับปรุงขยายการใช้งานจากเเปลนเดิม เพิ่มส่วนห้องครัวเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่
ดร.อรทัยกล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนนานาชาติเมทนีดลยังคงเดินหน้าสะสมความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมส่วนรวมต่อเนื่อง โดยในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการมอบจุดบริการประชาชนที่เป็นป้อมกำกับสัญญาณไฟจราจรอย่างน้อย อีก 2 จุดบนถนนมิตรภาพทั้งในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่และอำเภอพล และหากอำเภออื่นๆในจังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะให้ทางโรงเรียนเข้าไปสนับสนุนซ่อมแซมปรับปรุงจุดบริการประชาชนที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมแต่มีปัญหาด้านงบประมาณ สามารถทำหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนได้ ทางเราจะรับไว้พิจารณาและให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม