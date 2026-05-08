ชาวบ้านเขาหินซ้อน ร้องทุนจีนสร้างกำแพงโรงงานไม้อัดสูงมิดบ้าน-ปล่อยน้ำเสียลงทางสาธารณะทำเดือดร้อนหนัก

ฉะเชิงเทรา – ชาวบ้านเขาหินซ้อน รวมตัวบุกศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ร้องกลุ่มทุนจีนถมที่สร้างกำแพงโรงงานไม้อัด สูงมิดหลังคาบ้าน ซ้ำปล่อยน้ำเสียลงทางสาธารณะทำเดือดร้อนหนัก
วันนี้ ( 8 พ.ค.) ชาวบ้านใน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ น.ส.ฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา หลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากกลุ่มทุนชาวจีน ที่เข้ามาก่อตั้งโรงงานไม้อัด บนเนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ในพื้นที่ ม.13 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม และยังได้ทำการถมที่ดินสูงกว่า 10 เมตรเหนือแปลงที่ดินข้างเคียงและหลังคาบ้านเรือนของชาวบ้านที่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิม
นอกจากนั้นยังสร้างแนวกำแพงสูงที่มีท่อระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานลงสู่ทางสาธารณะจนกลายเป็นหลุมบ่อ อีกทำยังทำให้แปลงที่ดินทำกินของชาวบ้านได้รับความเสียหาย
น.ส..กชมน ยิ่งยง ชาวบ้าน ม.1 ต.เขาหินซ้อน ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับ ต.เกาะขนุน เผยว่าชาวบ้านในพื้นที่ ต.เขาหินซ้อน คือผู้ที่ได้รับเดือดร้อนโดยตรงจากการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ทางสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะทำให้ ถนนถูกนำกัดเซาะจนสัญจรลำบากแล้ว ยังทำให้ชาวบ้านชุมชนไม่สามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อทำการเกษตร เนื่องจากน้ำทิ้งที่ถูกปล่อยออกมามีกลิ่นเหม็น และมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลดำจากการเน่าเปื่อยของเปลือกไม้
น.ส.กชมน ยังบอกอีกว่าโรงงานแห่งนี้ยังปล่อยน้ำทิ้งจากห้องพักของคนงานในโรงงานที่มีมากกว่า 100 ห้องและอยู่สูงกว่าบ้านเรือนประชาชนรวมออกมาด้วย และเมื่อมีฝนตก น้ำโสโครกเหล่านี้ก็จะไหลลงสู่หลังคาบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่ด้านล่าง ที่สำคัญโรงงานแห่งนี้ได้ดำเนินการถมดินและก่อสร้างโรงงานมาได้ประมาณ 2 ปีแล้ว แต่เพิ่งเริ่มดำเนินการผลิตในปีนี้ซึ่งก็ได้สร้างผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่อย่างหนัก
อย่างไรก็ตาม นายสาครินทร์ จำปา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เชิญตัวแทนชาวบ้านกว่า 20 คนเข้าพูดคุยภายในห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม โดยมีนายฤกษ์ฤทธิ์ บุญยัง ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม ,น.ส.วิไลลักษณ์ จีนศรี หัวหน้ากลุ่มโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ตัวแทนจาก กอ.รมน.จังหวัด และนายศราวุฒิ เพิ่มอยู่เย็น นักวิชาการพลังงานชำนาญการ สำนักงานพลังงานจังหวัด เข้าร่วมรับฟังเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป