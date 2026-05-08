พายุลมแรงพัดโครงเหล็กโกดังโรงงานผลิตอุปกรณ์รถยนต์ถล่มทับคนงาน เจ็บสาหัส 2 ราย รถพัง 2 คัน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เกิดเหตุสลด คนงานเข้าดูงานก่อสร้างโกดัง เจอลมพายุพัดโครงสร้างเหล็กล้มเป็นโดมิโน่ ทับคนงานบาดเจ็บสาหัส 2 ราย โครงสร้างโกดัง ภายในโรงงานผลิตอุปกรณ์ภายในรถยนต์ ต.หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
เวลา 15.30 น. วันนี้( 8 พ.ค.) ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัย สว่างประทีปศรีราชา จังหวัดชลบุรี รับแจ้งเหตุโครงสร้างโกดังที่กำลังก่อสร้างพังถล่มทับคนงานได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดภายในโรงงานผลิตอุปกรณ์ภายในรถยนต์ หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงประสานกู้ชีพจาก โรงพยาบาลแหลมฉบัง และ โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหนองขาม เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุบริเวณด้านหลังโรงงาน ของบริษัท ฟูจิเท็กซ์ ออโต้ อินทีเรียร์ จำกัด พบโครงเหล็กโกดังที่อยู่ระหว่างก่อสร้างพังครืนลงมาทับรถยนต์ 2 คัน ได้แก่ รถยนต์ HAWAL สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร และรถกระบะ MG สีขาว ไม่ทราบทะเบียน ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
ตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นคนงานก่อสร้าง 2 ราย ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก ใบหน้าบวม มีบาดแผลตามร่างกาย และหมดสติ เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนลำเลียงส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางฝนที่เริ่มตกลงมา
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า ขณะคนงาน 4 คนกำลังเดินดูงานก่อสร้าง เกิดลมพายุพัดกระโชกแรง ช้อนใต้โครงสร้างเหล็กจนเอนเอียงและล้มลงเป็นโดมิโน่ ส่งผลให้คนงาน 2 รายวิ่งหนีไม่ทันถูกโครงเหล็กทับบาดเจ็บสาหัส ส่วนอีก 2 รายสามารถกระโดดหลบได้ทัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบและบันทึกภาพที่เกิดเหตุ พร้อมสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง โดยสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป.