ผู้ว่าฯพิด’โลกเผยปฏิบัติการสกัดจับขบวนรถขนต่างด้าว 10 คัน 145 ราย หนีรอดกลับเชียงรายได้ 1

พิษณุโลก - ผู้ว่าฯเผยปฏิบัติการสกัดขบวนรถขนแรงงานต่างด้าว เข้าพักคอยพิด’โลก ได้เบ็ดเสร็จ 10 คัน-จับเมียนมาได้ 145 ราย ล้วนถือบอเดอร์พาสเข้ามาทางแม่สาย-จ่ายค่านายหน้าหลักพันถึงหลักหมื่น แลกพาออกนอกเขตเข้าพื้นที่ชั้นใน ผิดเงื่อนไขอยู่ไทย-เตรียมส่งฟ้องศาลพรุ่งนี้ เผยยังมีรีโว่ ทะเบียน ผx 2255 ขนพม่าหนีกลับเชียงรายไปได้อีกคัน
วันนี้ (8 พ.ค.69) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พล.ต.ต.นิคม เครือนพรัตน์ ผบก.ภ.พิษณุโลก, พ.อ.วิชา อมระดิษฐ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก, พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง พ.ต.อ.สาธิต ตรีเทพา ผกก.สภ.พรหมพิราม, รอง ผกก.ตชด.31, ปกครองจังหวัดและอำเภอพรหมพิราม, สารวัตร ตม.ร่วมตรวสอบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ที่ สภ.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม พิษณุโลก
หลังตำรวจทางหลวงสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไล่ล่าขบวนรถขนแรงงานต่างด้าว บนถนนสาย 11 พิษณุโลก–อุตรดิตถ์ ตั้งแต่ 01.30 น.ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ ซึ่งสามารถสกัดจับแรงงานเมียนมาได้ทั้งสิ้น 145 ราย พร้อมรถยนต์ 10 คัน
ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าว เริ่มขึ้นหลังตำรวจทางหลวงพิษณุโลก หลังได้รับข้อมูลจากฝ่ายข่าวกรองว่าจะมีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผ่านเข้าพื้นที่ เพื่อแวะเปลี่ยนถ่ายรถและคนที่พิษณุโลกก่อนกระจายต่อไปภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงบ้านป่า ถนนทางหลวงหมายเลข 11
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พบเห็น”รถนำขบวน”เลี้ยวกลับขึ้นเหนือ จากนั้นรถกระบะต้องสงสัยอีก 3 คัน ขนแรงงานต่างด้าวนั่งอยู่ท้ายรถกระบะประมาณ 50 คนได้ยูเทริน์กลับรถหลบหนีย้อนกลับเป็นขบวน มุ่งหน้าไปทาง ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม เจ้าหน้าที่จึงไล่ล่า ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 255-256 พื้นที่ ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ทำให้รถบางส่วนแตกกระจายหลบหนีเข้าป่าและกลางทุ่งนาหนีการจับกุม
ต่อมาเจ้าหน้าที่สนธิกำลังร่วมกันทั้งตำรวจทางหลวง ตชด.31 ฝ่ายปกครอง, กอ.รมน. และหน่วยข่าวกรองทางทหาร ปิดล้อมตรวจค้น จนสามารถจับกุมทั้งแรงงานต่างด้า-รถนำพาดังกล่าว
ซึ่งตรวจสอบแล้ว เบื้องต้นพบแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ถือเอกสาร Border Pass หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว ผ่านเข้าช่องทางปกติจากด่านแม่สาย จ.เชียงราย แต่สามารถเข้ามาประเทศไทยจำกัดแค่ตัวอำเภอแม่สาย แต่กลับลักลอบออกนอกพื้นที่
โดยใช้รถป้ายทะเบียนไทย ส่วนใหญ่เป็นป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังพบป้ายทะเบียนจังหวัดพะเยา บุรีรัมย์และปทุมธานี ขนลำเลียงแรงงานกลุ่มดังกล่าวรวม 10 คัน คนขับเกือบทั้งหมดก็เป็นชาวเมียนมา มีคนไทยขับเพียง 1 คัน
ล่ามแรงงานต่างด้าว สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ไทยว่า แรงงานทั้งหมดจะถูกสงเข้าพักคอยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกก่อน เพื่อเปลี่ยนถ่ายขึ้นรถอีกชุด ก่อนเดินทางต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีนายหน้าคอยส่งโลเคชั่นหรือพิกัดปลายทางอีกครั้ง
แรงงานเมียนมารายหนึ่งบอกว่าเสียค่าใช้จ่ายจำนวน 350,000 จ๊าดพม่า หรือ ประมาณ 27,000 บาทไทย มาจากอ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ซึ่งแต่ละรายจะจ่ายไม่เท่ากันบ้างก็หลักพัน บ้างก็หลักหมื่น ส่วนเด็กรายหนึ่ง บอกจ่ายแค่”มัดจำ” ราว 2,000 กว่าบาท ที่เหลือจะจ่ายภายหลังโดยหักจากค่าแรง แต่ไม่บอกว่า จะไปทำงานประเภทใด
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ค่าแรงไทยเป็นสิ่งจูงใจในการหลบหนีเข้ามา คิดว่า ดีกว่าประเทศพม่า ซึ่งแรงงนเหล่านี้ส่วนใหญ่มีบอเดอร์พาส แต่เข้าเมืองชั้นในโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิด จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยจะส่งฟ้องในวันพรุ่งนี้(9 พ.ค.) จากนั้นก็จะส่งตัวในตรวจคนเข้าเมือง เพื่อผลักดันส่งกลับประเทศ ซึ่งวันนี้ได้ส่งตัวแรงงานทั้งหมด 145 คน เข้าพักที่ศูนย์ประสานแผนอำเภอพรหมพิราม ก่อน
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า แรงงานเถื่อนจากเชียงราย จากภาคเหนือ ทะลุผ่านมาถึงจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างไร ผู้ว่าฯ พิษณุโลก บอกว่า คงไม่ก้าวล่วง ถึงพื้นที่อื่น เขาอาจมีข้อจำกัด
ด้าน พล.ต.ต.นิคม เครือนพรัตน์ ผบก.ภ.พิษณุโลก กล่าวว่า กรณีคนขับรถที่เป็นคนไทย 1 คน จะถูกแจ้งข้อหาตาม ป.วิ อาญา “ช่วยเหลือผู้กระทำผิด” ส่วนรถ 10 คัน ยึดเป็นของกลางไว้ตรวจสอบขยายผล
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองพิษณุโลก กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวทั้งหมด 145 คนถูกตั้งข้อหา “อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาต” เพราะตรจสอบแล้วล้วนมีบอเดอร์พาส หรือเข้ามาถูกต้อง แต่ผิดเงื่อนไขของการอยู่อาศัยในไทย คือ ออกนอกเขต เท่านั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า แรงงานเถื่อน145 คน นั่งบนรถ 10 คัน ถูกจับกุมได้ แต่หลายคนหวั่นว่า อาจมีบางส่วนหลุดรอดหรือ หนีการจับกุมไปได้หรือไม่นั้น ล่าสุดแหล่งข่าวระบุว่า ตรวจกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ พบว่า มีรถกระบะ รีโว่ 1 คัน ทะเบียน ผx- 2255 (ไม่ขอระบุจังหวัด) พาแรงงานเมียนมาร์หนีกลับขึ้นเหนือ เข้าจังหวัดเชียงรายไปได้แล้ว 1 คัน