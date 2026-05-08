ทช.สั่งรื้อทุ่นแพเกาะทะลุ หลังพบเผาป่า–ใช้ซากหอยมือเสือ–ดักสัตว์น้ำ

ประจวบคีรีขันธ์ – ทช. เดินหน้าปกป้องทรัพยากรทางทะเล สั่งเคลื่อนย้ายทุ่นแพลอยน้ำออกจากเกาะทะลุ หลังเกิดพฤติกรรมทำลายสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง
จากกรณีปัญหาการจุดไฟเผาป่า ตัดต้นไม้ และนำซากหอยมือเสือมาใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร บริเวณเกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุด อธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สั่งการให้เร่งเคลื่อนย้ายทุ่นแพลอยน้ำออกจากพื้นที่ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
วันนี้( 8 พ.ค.) นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 พร้อมด้วย นายศุภชัย โอชาวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และ นางสาวฟองแก้ว พูสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ
โดยให้สำนักงาน ทช.ที่ 3 เพชรบุรี เคลื่อนย้ายทุ่นแพลอยน้ำลักษณะรูปตัว T ขนาดยาว 55 เมตร กว้าง 5 เมตร จากบริเวณ เกาะทะลุ ไปยังท่าเรือบ้านปากคลอง พร้อมถอดแยกเป็นชิ้นใหญ่ 8 ชิ้น และแยกย่อยเพื่อนำไปเก็บรักษาที่ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังมีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่เกาะทะลุ ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำหรับทุ่นแพดังกล่าวเป็นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดซื้อและติดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา
ต่อมาพบมีผู้ขึ้นไปใช้พื้นที่บนแพและชายหาด โดยนำซากหอยมือเสือมาใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร รวมถึงพบการดักสัตว์น้ำจนฝูงปลานกแก้วที่อาศัยตามแนวปะการังติดอวนลอยตายจำนวนมาก และยังมีการจุดไฟเผาป่าแผ้วถางพื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
ฝ่ายปกครองอำเภอบางสะพานน้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.บางสะพานน้อย เพื่อสืบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่ อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) ได้ประกาศห้ามบุคคลขึ้นไปกางเต็นท์ค้างแรมบริเวณปลายหางเกาะทะลุ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่.