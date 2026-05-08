กำนัน–ผู้ใหญ่บ้านนครปฐมรวมพลังยื่นหนังสือ ผวจ.ปกป้องศักดิ์ศรี ย้ำเดินหน้าปราบยาเสพติด

นครปฐม - กำนัน–ผู้ใหญ่บ้านนครปฐมรวมกว่า 500 คนจาก 7 อำเภอ แสดงจุดยืนพร้อมให้ตรวจสอบ หากพบทำผิดรายบุคคล แต่ไม่เห็นด้วยกับการกล่าวหาเหมารวม ต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด จากการอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่าน
วันนี้ ( 8 พ.ค.) บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จากทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดนครปฐม กว่า 500 คน รวมตัวกันยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
การรวมตัวยื่นหนังสือครั้งนี้ สืบเนื่องจากการอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งมีถ้อยคำพาดพิงในลักษณะเหมารวมว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจและภาพลักษณ์ของนักปกครองท้องที่
นายเกรียงวิทย์ วิริยะหิรัญไพบูลย์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ถ้อยคำดังกล่าวกระทบต่อกำลังใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ทำงานใกล้ชิดประชาชน และเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันว่า สมาชิกทุกคนยินดีให้ตรวจสอบตามกระบวนการทางกฎหมายและวินัย หากพบการกระทำผิดเป็นรายบุคคล แต่ไม่เห็นด้วยกับการกล่าวหาในลักษณะเหมารวมโดยไม่มีหลักฐานรองรับ
ทั้งนี้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครปฐมยืนยันจะยังคงยึดมั่นในบทบาทหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไป
ด้านนางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้รับหนังสือดังกล่าว พร้อมด้วยปลัดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม เพื่อนำเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย ผ่านกรมการปกครอง เพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป.