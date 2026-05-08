ผู้ว่าฯ กาญจนบุรีสั่งช่วยครอบครัวชาวมอญ แม่คลอดก่อนกำหนดเสียชีวิต รพ.พหลฯ ดูแลค่าใช้จ่าย–รักษาทารกจนปลอดภัย

กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจนบุรีสั่งช่วยครอบครัวชาวมอญ แม่คลอดทารกเพศหญิงน้ำหนัก 1,390 กรัม อยู่ ICU เด็ก โดยโรงพยาบาลรับผิดชอบค่ารักษาจนกว่าจะมีน้ำหนักถึงเกณฑ์และหายใจปกติ ขณะที่แม่เสียชีวิต
วันนี้( 8 พ.ค.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรายงานจาก นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กรณีมีการโพสต์ผ่านเพจ “สมนันท์ เซอร์วิสจักรยาน กาญจนบุรี” ขอความช่วยเหลือครอบครัวชาวมอญฐานะยากจน หลังภรรยาเข้ารักษาเพื่อคลอดก่อนกำหนดและเสียชีวิต
จากการประสานงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ประสานนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต
ผลการช่วยเหลือล่าสุด โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับศพนางสาวติโม เชื้อชาติมอญ ซึ่งฝากเก็บไว้ที่ห้องเก็บศพเอกชน มีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000–2,000 บาท พร้อมสนับสนุนรถนำส่งศพกลับในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
ขณะที่ทารกเพศหญิงที่คลอดก่อนกำหนด น้ำหนักแรกคลอด 1,390 กรัม ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ที่ห้อง ICU เด็ก (ตู้อบ) เนื่องจากมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์และมีภาวะ การหายใจผิดปกติ โดยโรงพยาบาลจะรับผิดชอบค่ารักษาจนกว่าเด็กจะมีน้ำหนักถึงเกณฑ์และสามารถหายใจได้ตามปกติ
หลังจากอาการทารกดีขึ้น โรงพยาบาลจะประสานให้บิดามารับตัว หากไม่สามารถมารับได้ จะประสานโรงพยาบาลสังขละบุรีเพื่อรับเด็กกลับไปยังพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการดูแลต่อไป
สำหรับประวัติการรักษาของผู้เสียชีวิต เคยแท้งบุตร 2 ครั้ง และเคยคลอดบุตรเสียชีวิต 1 ครั้ง โดยการคลอดก่อนกำหนดในครั้งนี้เป็นสาเหตุให้มารดาเสียชีวิตดังกล่าว.