เสื้อแดงอุบลฯกว่าร้อยคนเตรียมเดินทางไปรับทักษิณ

อุบลราชธานี-คนเสื้อแดงเมืองอุบลราชธานีกว่าร้อยคน เช่าเหมารถบัส 3 คัน เตรียมเดินทางไปรับนายทักษิณ ชินวัตร ออกจากเรือนจำคลองเปรม กรุงเทพฯวันที่ 11 พ.ค.นี้
สำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะเดินทางไปรับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพฯ
โดยเช้าวันที่ 10 พ.ค.นายปรีดี พันทิวา แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงและแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และอดีตแกนนำกลุ่มรักประชาธิปไตยภาคอีสาน 20 จังหวัดภาคอีสาน พร้อมมวลชนคนเสื้อแดง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 150 คน ได้มีการนัดแนะรวมตัวกันขึ้นรถบัสเช่าเหมาจำนวน 3 คัน ที่หน้าวัดทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เพื่อเดินทางไปต้อนรับและให้กำลังใจนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯกรณีที่ได้รับการพักโทษและปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพฯ ในวันที่ 11 พ.ค.2569 ที่จะถึงนี้ หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนายทักษิณแล้วก็จะเดินทางกลับมาจังหวัดในวันเดียวกัน